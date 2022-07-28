中職／新竹球場漏洞百出 教練心痛：「連荷蘭的球場草地都比台灣好」

「國外球場草地有如走地毯，為何國內不行？球場需要更專業的管理！」國民黨28日召開記者會，呼籲政府要更專業管理球場、徹查新竹棒球場改造的過程，前中華隊青棒教練蕭文勝在場直言，球場會有不規則彈跳，就是因為場地紅土沒有鋪好、摻雜碎石造成，球場工程專業管理。

球場管理尊重專業

蕭文勝表示，他訓練過王建民、郭泓志等選手，並帶領青棒隊到全世界各地征戰，「連荷蘭的球場的草地都比台灣好」。他直言，國家要培養選手非常不容易，選手需要透過實戰累積經驗，如果沒有好的場地支持，只會限制球員的發揮，且增加受傷的風險，「不規則彈跳就是因為紅土沒鋪好！」他說。

蕭文勝解釋，過去他參加青棒比賽只有1位投手可以投超過150公里，但現在投手球速已經上升，150公里已經沒那麼稀有。還有，過去松坂大輔18歲就為國出戰，就是因為曾在很好的硬體措施大量訓練。他呼籲台灣球界、政府在蓋球場時更應該多取經國外球場，找專業的人來改善場地問題。

「國外的球場，發球機會自動回收球！」他以過去帶比賽的經歷說，美國職棒道奇隊在多明尼加的訓練營場地設備很先進，打者訓練時把球打出去不用自己撿，這些都是台灣要學習的地方。他也不諱言說，新竹棒球場的動線安排、紅土鋪設都有問題。國民黨文傳會副主委何志勇指出，天母棒球場當初也有類似問題，花了半年重新養土，才敢開放使用。

未驗收就開打需調查

台北市議員王鴻薇痛批，林智堅在新竹棒球場出事後，還在臉書上發文列出時間表，讓前綠黨市議員王浩宇帶風向說是「味全龍球團」的錯，但新竹棒球場是OT案，政府必須要驗收完成後，才交給球團營運，但時間表上卻說「開幕賽完後進行驗收」，哪有驗收前就讓球迷、球員進場看球、打球的道理？

她呼籲檢方要全面徹查。何志勇也說，球賽當天，林智堅、沈慧虹已經辭去公職，卻能夠在總統蔡英文身旁參與球場開幕，還在現場發放他們的競選文宣，簡直就把球場開幕當成「政治造勢」場合，是非常不應該的行為。

國民黨28日召開記者會，呼籲球場回歸專業管理，並徹查新竹棒球場的興建過程是否有弊案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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