中職／經典賽熱潮、新球場帶動 網友點出職棒回溫大利多

明年即將睽違6年再度迎來世界棒球經典賽，這也是台灣繼2013年後再度做東舉辦經典賽，當時中華隊的佳績和拚勁也掀起了一陣國球熱潮，有網友在PTT發文指出，經過新冠肺炎黑暗期後，球迷進場人數已開始增多，職棒似乎回溫了，令他直呼「感動」。

中職今年邁入第33個年頭，走過1996年、2009年兩次假球黑暗期，2013年經典賽預賽在台中洲際棒球場舉辦，帶動國人進場看球熱潮，也打出我國參與經典賽以來最佳成績，該年的職棒進場人數也大幅上漲至場均6079人，相較前一年的2433人，漲幅高達149.86％。

而自2013年起至2019年，中職每年的場均觀眾人數皆有5000人以上，不過2020年起受到新冠肺炎影響，部分場次實施閉門賽、梅花座，進場人數也下滑到只剩3000多人。

而近日中信兄弟以澄清湖棒球場作為主場進行3連戰，前兩場的進場人數皆達6000人以上，樂天桃猿近兩戰桃園主場觀眾人數也都超過5000人，就有網友表示，今年季中起，中職又回到了假日破萬、平日5000的盛況，再加上疫情漸露曙光、明年經典賽即將回歸，還有將落成的亞太棒球村、大巨蛋、新竹棒球場3.0，「職棒484準備開始回溫了，感動QQ。」