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中職／鐵桿獅迷曾瑋中8/2開球 創作歌曲獻獅隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊8月2日在高雄澄清湖球場賽事，邀請歌手曾瑋中開球及獻唱。圖／統一獅隊提供
統一獅隊8月2日在高雄澄清湖球場賽事，邀請歌手曾瑋中開球及獻唱。圖／統一獅隊提供

統一獅隊下半季高雄主場賽事，自8月2日（二）至8月4日（四）連續三天在澄清湖棒球場進行，分別迎戰味全龍樂天桃猿隊，歌手曾瑋中將在8月2日受邀開球及獻唱，還要將量身打造的「飛啊」創作曲獻給獅隊。

曾瑋中為民視歌唱選秀節目「明日之星Super Star」第一位原住民的百萬關主，2019年統一獅復古祭賽前活動曾邀請金曲歌后江惠儀及曾瑋中，為獅隊獻唱隊歌「王者之獅」，今年七月曾瑋中發行個人第六張專輯「總會有一工」，其中「飛啊」創作，就是與江惠儀一同熱血高歌。

曾瑋中與江惠儀同是統一獅鐵桿球迷，兩人合作量身，打造能夠鼓舞人心的創作，在疫情打亂世界節奏的當下，你我都需要互相應援、彼此鼓勵，兩人延續去年獅隊年度口號「Flying」，希望音樂能帶給大家往前走下去的力量。

「飛啊」是一首為獅隊創作的起源和力量的歌曲，曾瑋中除了當天賽前演唱外，也將演唱歌曲贈送給獅隊，期許今年突破任何挑戰關卡再拼總冠軍，獅隊感謝鐵粉獅迷曾瑋中對於獅隊支持，當天也邀請擔任開球嘉賓，為賽事開出漂亮好球。

統一獅 樂天桃猿 味全龍

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