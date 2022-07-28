中職／味全單場16安全是一壘安打 還不是聯盟最多紀錄

昨晚在澄清湖的「龍象大戰」，中信兄弟和來訪的味全龍鏖戰至12局，最終握手言和。此役不僅雙方得分皆為6分，團隊安打數也同樣16支，不過，味全的這16支安打相當罕見地全是短程一壘安打。

味全昨前6局打完取得3：2領先，7、8局再趁著兄弟牛棚不穩添得3分保險分，黃衫軍則在8局下兩出局後力挽頹勢，靠著安打、四死球串聯一口氣灌進4分追平，而兩隊之後也都未再攻下任何分數，最終以6：6和局收場，味全下半季勝場仍未開張。

值得一提的是，兄弟、味全昨團隊皆敲16安，但味全的安打全部都是一壘安打，相當罕見。

中職史上單一球隊「單場全部都是一壘安打」的最多支記錄是17支，距今最接近的一次是2008年3月30日，興農牛17安、對手中信鯨7安，而且兩隊合計打的24支安打全都是短程一壘安打，成為聯盟紀錄。

除了興農牛外，三商虎也兩度達成「單場17安全部都是一壘安打」的紀錄，分別在1994年10月16日對俊國熊、1996年10月1日對時報鷹。