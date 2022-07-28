中職／球員工會新竹賽前曾提出缺失 蔡其昌回應了

新竹棒球場剛開幕就因場地問題延賽，球員工會在開打前曾向聯盟提出「測試賽球員反饋建議」，聯盟會長蔡其昌今天回應，內容與17日聯盟提交市府的改善方向相近；對於場地未盡完善導致球員受傷，「深感內疚也再次表示歉意。」

針對新竹市政府邀集新竹棒球場之會勘，聯盟在6/21市府第二次會勘時「首度」受邀參加，由楊秘書長、葉總教練等人出席，會後聯盟楊秘書長與賽務部彙整於6/24提出「第一次改善建議」報告，羅列出外野草皮加強養護、內外野間草皮未切邊平整、外野灑水器裸露、外野牛棚平整度、防撞墊下方空隙過大、界外區鐵柱鋼筋裸露、中外野視覺區重新油漆、場邊增設安全防撞墊、場內明水溝裸露無護墊、添購賽前練習屋型網等網具、無防水大帆布、無護頸軟墊擔架、球員休息室無置物空間、場內休息室添購製冰機與防護床等10多項初步改善建議事項，交由新竹市府進行改善，待改善後擇期舉辦測試賽。

7/15聯盟與球團再次參加市府會勘，並由味全二軍與城市隊進行夜間測試賽，賽後由楊秘書長與賽務部開會彙整，於7/17向市府提出聯盟「第二次改善建議」報告，如外野草皮需持續養護、紅土較為鬆軟、投手丘需補黏土、外野有小碎石、提高整體燈光亮度、加強本壘區燈光、本壘區加強平整度、牛棚鐵架需加強包覆、中外野打擊視覺區淺色座椅拆除、選手室貼黑玻璃等10多項改善建議項目，提交市府進行改善。

有關聯盟與球團7/21收到球員工會「測試賽的球員反饋建議」內容，就場地安全性部分與聯盟7/17提交市府的建議方向接近，因此秘書長與賽務部也彙整成四區塊改善建議「場地燈光」、「內野紅土」、「投手丘」、「外野草皮」等四方向請市府持續改善。

有關「場地燈光」的部分，在味全二軍測試賽後，楊秘書長與賽務部即向市府提出提高球場亮度與補強本壘區塊燈光的建議，市府與廠商即進行修正完成。「內野紅土」較鬆軟部分，開幕賽前也經過夯實確認，但賽後與教練團討論仍感覺稍鬆軟，即提出由專家就砂、紅土、黏土重新配比的改善建議給市府。「投手丘」部分，在聯盟7/17提建議後，廠商即加強鋪設黏土，開幕賽後選手建議可再夯實，也已請市府持續養護夯實。而「外野草皮」養護過程有小碎石部分，聯盟雖有協助局部撿拾，仍有不夠細心注意的地方，造成場內使用球員受傷，聯盟已深切反省並檢討。

為此，會長對於新竹球場賽事場地有未盡完善之處，讓我們球員受傷，我深感內疚也再次表示歉意。這幾天，我與球團都有保持密切討論並關心球員狀況，目前剛進行完第二次的檢查，球團將綜合所有醫療意見，與選手選擇最好的治療及復健規劃，聯盟也會盡力來協助。接下來除了加入球場改善小組，持續監督新竹球場後續改善進度外，對於聯盟過去沒有一套完善審核球場的SOP制度，聯盟也會記取這次的經驗與教訓，將過去與球員工會合作經驗，把球場的審核標準建立一套制度，並邀集六球團召開領隊會議將標準放入規章內，避免這樣的憾事重演。