中職／岳東華追平安 兄弟、味全龍鏖戰12局言和

中職味全龍27日一度以6比2領先，中信兄弟8局下單局4分扳平，包括岳東華追平分安打，雙方鏖戰至12局，以6比6握手言和，歷經5小時20分鐘，為本季最長一役。

中信兄弟27日在主場高雄澄清湖棒球場出戰味全龍，兄弟派出7月16日對龍隊中繼5.1局無失分，有效壓制龍隊打線的投手魏碩成先發。

不過，魏碩成首局就遭遇危機，先被龍隊首名打者郭天信敲安，並推進到三壘，隨後老將林智勝擊出安打，幫助龍隊先馳得點。

龍隊3局上再度發動攻勢，先靠著3支安打，進帳1分，劉基鴻2出局後敲出安打，蔣少宏隨後在滿壘時選到保送，幫助球隊再添1分，取得3比0領先。

兄弟3局下先追回2分，而龍隊趁著兄弟牛棚不穩，第7、8局再追加3分，龍隊以6比2領先。

兄弟展現韌性，8局下2出局後靠著江坤宇二壘安打吹起反攻號角，兄弟打線從投手陳冠偉手中連續擊出3支安打，龍隊緊急派「守護神」伍鐸（Bryan Woodall）救火，仍未能及時止血，兄弟單局進帳4分，包括岳東華關鍵追平分安打帶有2分打點，扳成6比6平手。

兩隊展開本季第14場延長賽，龍隊12局上錯過得點圈進攻機會，兄弟12局下趁著龍隊換上投手林逸達後援，靠著安打和2次保送攻占滿壘，可惜岳東華敲成左外野飛球遭到接殺，未能再度建功，最終兩隊以6比6握手言和，比賽共耗時5小時20分鐘，也是本季最久的一場比賽。

兄弟、味全龍此役合計動用13名投手，兩隊各擊出16支安打，而龍隊以拿莫．伊漾、郭天信手感最火燙，單場各有4安打；兄弟則以周思齊、許基宏表現最佳，各擊出3支安打。