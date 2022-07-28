中職／岳東華追平安 兄弟、味全龍鏖戰12局言和

中央社／ 台北28日電

中職味全龍27日一度以6比2領先，中信兄弟8局下單局4分扳平，包括岳東華追平分安打，雙方鏖戰至12局，以6比6握手言和，歷經5小時20分鐘，為本季最長一役。

中信兄弟27日在主場高雄澄清湖棒球場出戰味全龍，兄弟派出7月16日對龍隊中繼5.1局無失分，有效壓制龍隊打線的投手魏碩成先發。

不過，魏碩成首局就遭遇危機，先被龍隊首名打者郭天信敲安，並推進到三壘，隨後老將林智勝擊出安打，幫助龍隊先馳得點。

龍隊3局上再度發動攻勢，先靠著3支安打，進帳1分，劉基鴻2出局後敲出安打，蔣少宏隨後在滿壘時選到保送，幫助球隊再添1分，取得3比0領先。

兄弟3局下先追回2分，而龍隊趁著兄弟牛棚不穩，第7、8局再追加3分，龍隊以6比2領先。

兄弟展現韌性，8局下2出局後靠著江坤宇二壘安打吹起反攻號角，兄弟打線從投手陳冠偉手中連續擊出3支安打，龍隊緊急派「守護神」伍鐸（Bryan Woodall）救火，仍未能及時止血，兄弟單局進帳4分，包括岳東華關鍵追平分安打帶有2分打點，扳成6比6平手。

兩隊展開本季第14場延長賽，龍隊12局上錯過得點圈進攻機會，兄弟12局下趁著龍隊換上投手林逸達後援，靠著安打和2次保送攻占滿壘，可惜岳東華敲成左外野飛球遭到接殺，未能再度建功，最終兩隊以6比6握手言和，比賽共耗時5小時20分鐘，也是本季最久的一場比賽。

兄弟、味全龍此役合計動用13名投手，兩隊各擊出16支安打，而龍隊以拿莫．伊漾、郭天信手感最火燙，單場各有4安打；兄弟則以周思齊、許基宏表現最佳，各擊出3支安打。

味全龍 岳東華

延伸閱讀

中職／打不穿游擊小白豬 悍將慘遭鄭凱文「刷」4勝

中職／吳哲源好投+許基宏開轟+岳東華美技=兄弟贏球

中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

中職／悍將守備最大化還是釀禍 郭天信跑出場內轟

相關新聞

中職／過來人看林哲瑄肩傷 「重要是復健」

新竹棒球場上周引發風暴，富邦悍將隊外野手林哲瑄23日撲接，造成左肩關節唇撕裂傷，昨天經過輔大醫院二度評估，是否動刀還需要...

中職／投球磨耗肩關節唇 恢復因人而異

富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹球場猛力一撲，導致左肩關節唇受傷，投手、野手不少人都受過此傷，樂天桃猿隊首席防護員邱武信指出...

影／樂天桃猿以6:3奪勝 郭嚴文達成600打點也獲選MVP

中職晚上在樂天桃園棒球場舉行，樂天桃猿終場派出豪勁鎮守第九局，順利封鎖統一獅打擊，樂天桃猿以6:3奪勝。樂天桃猿打者郭嚴...

中職／郭嚴文2分適時打點 桃猿5連勝下半季不敗

樂天桃猿隊今晚在桃園主場以6：3擊敗統一獅隊，完成5連勝，下半季開打4場皆贏，延續上半季封王氣勢，1局下郭嚴文的安打敲回...

中職／林哲瑄完成二次檢查 動不動刀待開會決定

富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷，診斷為左肩肩關節唇撕裂，今日前往輔大醫院進行第二次檢查，但尚未決定動不動，悍...

中職／郭嚴文擊兩分安打 樂天桃猿4:2領先統一獅

中華職棒晚上在樂天桃園棒球場舉行，由樂天桃猿出戰統一獅，兩隊分別派出王溢正、柯瑞主投，一局下郭嚴文擊出帶有兩分打點安打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。