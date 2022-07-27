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中職／桃猿擊敗統一獅 下半季4戰全勝

中央社／ 台北27日電

中華職棒樂天桃猿今天派出6名投手輪番上陣，靠著郭嚴文首局關鍵安打，最終以6比3擊敗統一獅，下半季4戰全勝，而獅隊還在尋求下半季首勝。

樂天桃猿下半季前3場比賽都拿下勝利，今天在主場桃園棒球場出戰統一獅。

桃猿隊先發投手王溢正開賽遭遇亂流，獅隊邱智呈首局獲得保送後，林靖凱敲出二壘安打，但邱智呈隨後在本壘被刺殺出局，所幸胡金龍補上安打，攻下1分。

桃猿隊趁著獅隊洋投柯瑞（Keury Mella）1局下控球不穩，連續出現3個保送，先靠著投手暴投扳平比分，郭嚴文隨後敲安，送回2名跑者，2局下再靠著獅隊單局2次失誤，再下一城，第5、7局合計再添2分，拉開比分。

桃猿隊投手王溢正此役僅投3局，被敲5安、失1分就退場，邱駿威第4局登板投0.2局失2分，均非責失分，而陳冠宇從原先先發輪值，下半季轉任長中繼，今天投2.1局無失分，被敲出1安，送出2次保送、1次三振，拿下本季第2勝。

樂天桃猿 統一獅

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