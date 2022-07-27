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中職／郭嚴文2分適時打點 桃猿5連勝下半季不敗

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今晚在桃園主場以6：3擊敗統一獅隊，完成5連勝，下半季開打4場皆贏，延續上半季封王氣勢，1局下郭嚴文的安打敲回兩分，成為勝利打點。

猿隊1局下只有1支安打卻能得到3分，原因是1出局後獅隊先發投手柯瑞連投3個四壞保送加上1次暴投，奉送1分，接著郭嚴文的適時安打敲回兩分打點，將比數超前為3：1領先。

猿隊在2局下、5局下、7局下各追加1分，2局下是對手單局2次失誤得分，5局下廖健富雙殺打仍有1分，7局下則是廖健富的高飛犧牲打。

王溢正先發僅投3局就退場，雖然僅失1分，但被敲5支安打，加上兩次保送，明顯不穩，總教練曾豪駒賽後表示，主要是壞球過多，擔心影響守備專注度，因此讓他提前退場，「或許休息太多天，有點影響到調整」。

邱駿威第4局登板投0.2局雖然有2次三振，但也被敲1安，另有1次四壞、1次投手犯規，丟掉2分非責失分；陳冠宇上場接替收拾局面，投得不算穩，連2個保送，幫邱駿威丟掉1分，但有抓到最後1個出局數，5、6局也沒有再出狀況，總計2.1局無失分。

曾豪駒表示，邱駿威或許不習慣這個局數上場，投起來沒有先前輕鬆，冠宇雖然登板時壘上有跑者，投得比較辛苦，但後面有拉回來。

外野手成晉今天2打數2安打另有1次四壞保送，不過7局下做完犧牲觸擊後，在8局上守備時被換下，曾豪駒解釋，因為看到他跑壘時腳步不對，了解後知道大腿後側有抽筋，因此提前換下場，「加上這場比賽也打比較久。」

獅隊先發洋投柯瑞雖然撐完5局，卻也丟掉5分，4分是責失，獅隊吞下5連敗，下半季打了4場，勝場還沒開張。

樂天桃猿投手王溢正。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手王溢正。記者陳正興／攝影
統一獅投手柯瑞。記者陳正興／攝影
統一獅投手柯瑞。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影

郭嚴文 樂天桃猿

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