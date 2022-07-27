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中職／林哲瑄完成二次檢查 動不動刀待開會決定

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊外野手外野手林哲瑄左肩挫傷，仍待進一步觀察。記者藍宗標／攝影
富邦悍將隊外野手外野手林哲瑄左肩挫傷，仍待進一步觀察。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷，診斷為左肩肩關節唇撕裂，今日前往輔大醫院進行第二次檢查，但尚未決定動不動，悍將球團表示，會與林哲瑄及防護團隊開會後，再決定後續處理方式。

22日才重新啟用的新竹球場問題多多，當天就有2球員傷退，23日林哲瑄更是在右外野飛撲接殺拿莫．伊漾的飛球，雖然上演美技守備，卻也付出代價，當下扶著左肩退場。

悍將球團今日表示，林哲瑄今日前往輔大醫院進行二次檢查，待檢查報告出爐後，球團將綜合所有醫療意見，再與哲瑄本人及防護團隊開會討論決定後續處理方式。

富邦球團會全力協助哲瑄安排治療及復健規劃。本次事件富邦悍將球團及林哲瑄均非常感謝各方關心及慰問，也希望大家能繼續關心支持中華職棒，為每一位努力的球員加油打氣。

林哲瑄在25日經MRI初步檢查，發現左肩關節唇破裂，初步研判將休息約3個月，若需動刀恢復期可能達8到10個月。

林哲瑄 富邦悍將 棒球

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