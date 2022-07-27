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中職／布雷克身體有狀況 獅隊洋投取捨有變數

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒統一獅投手布雷克。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
中華職棒統一獅投手布雷克。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

統一獅隊近期補進的兩名洋投陸續來台，手握5洋投，總教練林岳平還是有點怕怕，因為布雷克近期身體狀況並不理想，9月19日的洋將登錄大限如何取捨，要好好考慮。

布雷克今年雖然防禦率2.63，拿下3勝2敗，已連續7場優質先發，不過林岳平指出，布雷克的身體狀況不是那麼到位，投球上會有點負擔、吃力，近期在洋投戰力上有可能做出調整。

獅隊陣中現有洋投是布雷克、羅昂、柯瑞，新洋投費爾斯（Mike Fiers）近期出關與球隊會合，山普森（Keyvius Sampson）也在昨天抵台。

林岳平表示，費爾斯30日會進行實戰投打練習（Live BP），預計30球，結束後再評估是繼續Live BP，或是直接到二軍登板，但最快也要兩周後才會成為一軍戰力。

本季王牌投手羅昂日前因腳傷下二軍，預計這1、2周會進牛棚練投，林岳平指出，關於919的洋投評估，會等所有的投手都已經調整好，再做決定。

林岳平 布雷克 柯瑞

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