聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／布雷克身體有狀況 獅隊洋投取捨有變數
統一獅隊近期補進的兩名洋投陸續來台，手握5洋投，總教練林岳平還是有點怕怕，因為布雷克近期身體狀況並不理想，9月19日的洋將登錄大限如何取捨，要好好考慮。
布雷克今年雖然防禦率2.63，拿下3勝2敗，已連續7場優質先發，不過林岳平指出，布雷克的身體狀況不是那麼到位，投球上會有點負擔、吃力，近期在洋投戰力上有可能做出調整。
獅隊陣中現有洋投是布雷克、羅昂、柯瑞，新洋投費爾斯（Mike Fiers）近期出關與球隊會合，山普森（Keyvius Sampson）也在昨天抵台。
林岳平表示，費爾斯30日會進行實戰投打練習（Live BP），預計30球，結束後再評估是繼續Live BP，或是直接到二軍登板，但最快也要兩周後才會成為一軍戰力。
本季王牌投手羅昂日前因腳傷下二軍，預計這1、2周會進牛棚練投，林岳平指出，關於919的洋投評估，會等所有的投手都已經調整好，再做決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言