中職／肩傷開刀「重練」 郭嚴文被郭泓志毅力嚇到

富邦悍將隊外野手林哲瑄因撲接導致左肩關節唇受傷，樂天桃猿隊內野手郭嚴文也遇過類似傷勢，選擇「開刀重練」，他看著同期一起復健的郭泓志，驚訝於這位學長能把沒人想做的動作做完，「真的很有毅力」。

2016年郭嚴文遇到傷勢攪局，季前先進行右手肘骨刺手術及左膝半月軟骨清創手術，季後則因肩傷決定動左肩盂唇關節鏡手術，郭嚴文回憶，當時因肩膀不舒服，最後沒辦法舉手，接球時有力道也會不舒服，所以決定開刀。

遇到傷勢毫不遲疑選擇開刀，郭嚴文解釋：「就像玩電動嘛，數據不好就砍掉重練，有傷就開一開。」郭嚴文認為，帶傷打球自己不敢發揮，「只能打指定打擊也會有點不好意思。」

回憶復健過程，郭嚴文跟南英學長郭泓志剛好變「同梯」，郭泓志是在該年10月動右肩關節唇手術，兩人一起在郭泓志開設的健身中心復健，「那時候有一個手指「走路」摸著牆壁往上走的動作，他可以一做就是半小時，沒人想做的動作都做完，很有毅力。」

回想受傷過程，郭嚴文表示：「復健不辛苦，帶著傷勢的時候比較辛苦。」如今看到好友林哲瑄也遇到類似傷勢，郭嚴文說：「希望他沒事，趕快好起來。」