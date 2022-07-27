中職／肩傷過來人 潘武雄：對出力恐懼難適應
富邦悍將隊林哲瑄日前撲接意外傷到左肩關節唇，統一獅隊潘武雄是過來人，他曾因同樣傷勢賽季提前報銷，回首過往，他說：「開完刀之後，對出力的恐懼一度很難適應。」
2010年球季，潘武雄在熱身賽時就因撲接飛球造成左肩受傷，核磁共振造影檢查發現肩關節唇破損，當時醫生評估可以繼續比賽，但傳球動作必須完整，然而比賽時難免忘記，潘武雄打到5月發覺傳球距離受影響，傷勢加劇只能選擇開刀。
「我是三級撕裂傷，從前面破到後面。」潘武雄回憶自己的左肩傷勢，「原本是想說撐撐看，但後來檢查後發現肌肉萎縮，必須要開刀。」
回顧那段過往，潘武雄表示：「決定開刀是小事，重要的是復健，真的比較辛苦，我那時候開完刀一周後就開始動，後面要拉角度真的很痛苦。」
潘武雄那年剛好同時有買嘉儀、林恩宇也都因關節唇傷勢開刀，變成「同梯」，潘武雄舉例，林恩宇當時手術後的黃金復健期沒找到對的人，進度比較慢，「雖然比我早1個月開刀，但後來復健進度慢了1個月。」
雖然一般來說關節唇動手術大約需要1年時間歸隊，潘武雄印象中自己只花了6、7個月就復出，「那時候丟球還不到百分百，但這個傷勢本來就是要跟它共處，重點是後續的復健、賽前的前置作業，夏天還好，冬天有時天氣太冷，熱身不夠的話，會無法摧球速。」
談及開刀的痛苦，潘武雄也提到，剛開始訓練時，心理上還是會怕怕的，不太敢用力伸展，「那種恐懼很難適應，但久而久之，就會慢慢找回平衡。」
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