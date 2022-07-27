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中職／補上明星賽趕緊取消出遊 成晉：小小肯定

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿成晉難得可以參加明星賽，原本安排好的家族旅遊只好取消。 記者侯永全／攝影
桃猿成晉難得可以參加明星賽，原本安排好的家族旅遊只好取消。 記者侯永全／攝影

中華職棒明星賽陣容調動，曾仁和受傷、詹子賢確診，兩人位置由郭郁政、成晉補上，難得可以參加明星賽，成晉原本安排好的家族旅遊只好取消，他說：「還是很開心，第一個想到我，也是小小肯定。」

兩位缺陣的球員原本都是中華隊，屆時將執掌中華隊兵符的林岳平解釋，王維中辭退後的空缺，因看到曾仁和復出投得不錯才選擇，不料也辭退，因此由與王維中同是味全龍隊的郭郁政替補，希望維持各隊戰力平衡。

至於成晉，林岳平表示，原本就有注意到他今年的好表現，但畢竟是國家隊名義，還是會考量之前累積的成績綜合去做評量，所以一開始沒有把他列入，但如今詹子賢確診，「成晉也是右打，相同屬性去做替換。」

成晉上一次入選中華隊是2016年的世界青棒賽，這次雖然是明星賽，但他依舊開心，趕緊取消原本定好的出遊計畫，「還是要參加，雖然是替補，但第一時間想到我，是小小肯定。」

林岳平另外透露，明星賽的兩天賽事，第一天先發會以球迷票選為主，「雖說是國家隊，但畢竟還是明星賽，尊重票選的結果。」

2天18局的投手安排上，林岳平表示，會盡量平均，先發投手也要考慮到明星賽之前、之後是否有出賽，需要更頻繁地去跟選手溝通。

明星賽 林岳平 中華隊

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