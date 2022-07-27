中職／兄弟疫情再擴大 新增陳文杰、陳偉漢快篩陽性

中華職棒中信兄弟今晚將在高雄澄清湖棒球場出戰味全龍，賽前新增2名野手快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，分別是陳文杰、陳偉漢，預計升上宋晟睿待命。

兄弟7月24日至26日間陣中共4人確診，分別為教練石志偉以及球員林志綱、詹子賢與黃鈞聲，球隊已緊急升上教練許峰賓以及球員岳政華、周思齊、吳明鴻、黃恩賜等人支援。

兄弟昨天在高雄澄清湖棒球場以2比1擊退富邦悍將，收下2連勝後，今晚將在同場地迎戰味全龍，味全龍派出布里悍（Jake Brigham）先發，兄弟則由投手魏碩成應戰，魏碩成本季唯一一次在一軍出賽，就是在7月16日對上龍隊，中繼投5.1局摘下勝投。

不過，要挑戰3連勝的兄弟，再度面臨疫情考驗，球團今天公告，外野手陳文杰、二壘手陳偉漢快篩陽性，預計將升上外野手宋晟睿待命。

宋晟睿本季在一軍出賽4場，14打數敲出2支安打，吞下3次三振，打擊率1成43，最近一次在一軍亮相已是5月18日。