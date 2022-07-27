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中職／翁瑞達質疑小題大作 球員工會：運動員價值不需要染色

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹球場整修後出問題引發風暴。 聯合報系資料照
新竹球場整修後出問題引發風暴。 聯合報系資料照

新竹球場因場地因素停賽引發風暴，自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」發文指稱是「政治操作」，並認為中職球員工會「小題大作」，此一言論引發外界撻伐，雖然他很快於昨晚道歉，球員工會今日仍再次發出聲明，強調「運動員價值不需要染色」！

事實上關於「政治操作」的指控，中職會長蔡其昌已作出澄清，強調停賽是他做的決定，是以球員安全性做第一考量，絕對與政治無關；而球員工會今日稍早也再次發出聲明指出，工會是個由選手自立組成的勞工組織，營運、經費、決策、發聲完全自主，同時自2016年起就投入職場安全議題，拜會各地球場縣市首長，透過「主動參與」表達使用者的需求，並與體育署合作推動史上首次的全台球場總體檢計畫，今年也將二度啟動。

針對這次停賽決定，是全體工會又一次低著頭跨出的一步，但這絕不單純是工會團結的力量發酵，而是這段時間內，整個產業都在學著成長、變好。並且強調不是每個人都能活在意識型態之外，也不必期盼誰認識顏色後，都能判斷黑白，最重要的是「運動員價值不需要染色」。

以下為球員工會聲明全文：

中華職棒球員工會是個由選手自立組成的勞工組織，營運、經費、決策、發聲完全自主。

在過去 10 年，我們透過社群與球迷朋友分享理念與工作進展，累積了近 5 萬名關心運動產業及工會動態的朋友，也因為選手們的團結、付出，累積了太多國內運動員勞權史上的第一步。

我們自 2016 年開始投入職場安全議題，拜會各地球場縣市首長，透過「主動參與」表達使用者的需求，並與體育署合作推動史上首次的全台球場總體檢計畫，今年也將二度啟動。

新竹球場因為安全考量而暫時延賽，的確是我們又一次低著頭跨出的一步，但這絕不單純是工會團結的力量發酵，而是這段時間內，整個產業都在學著成長、變好。

「運動」不只一次展現跨越黨派的凝聚力

「棒球」能一再連結被分化撕裂的群體

但不是每個人都能活在意識型態之外，也不必期盼誰認識顏色後，都能判斷黑白。翻閱過往，這些遺憾並不罕見，但不會抹滅勞權意識、工會價值的存在。

新竹 風暴 美國 大學教授 職場

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