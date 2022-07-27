中職／翁瑞達質疑小題大作 球員工會：運動員價值不需要染色

新竹球場因場地因素停賽引發風暴，自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」發文指稱是「政治操作」，並認為中職球員工會「小題大作」，此一言論引發外界撻伐，雖然他很快於昨晚道歉，球員工會今日仍再次發出聲明，強調「運動員價值不需要染色」！

事實上關於「政治操作」的指控，中職會長蔡其昌已作出澄清，強調停賽是他做的決定，是以球員安全性做第一考量，絕對與政治無關；而球員工會今日稍早也再次發出聲明指出，工會是個由選手自立組成的勞工組織，營運、經費、決策、發聲完全自主，同時自2016年起就投入職場安全議題，拜會各地球場縣市首長，透過「主動參與」表達使用者的需求，並與體育署合作推動史上首次的全台球場總體檢計畫，今年也將二度啟動。

針對這次停賽決定，是全體工會又一次低著頭跨出的一步，但這絕不單純是工會團結的力量發酵，而是這段時間內，整個產業都在學著成長、變好。並且強調不是每個人都能活在意識型態之外，也不必期盼誰認識顏色後，都能判斷黑白，最重要的是「運動員價值不需要染色」。

以下為球員工會聲明全文：