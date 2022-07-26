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中職／悍將領隊林華韋回應 林哲瑄自費醫療確定要林智堅負責

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中職／悍將領隊林華韋回應 林哲瑄自費醫療確定要林智堅負責

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
林哲瑄左肩傷勢嚴重，本季恐怕提前結束。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄左肩傷勢嚴重，本季恐怕提前結束。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊外野手林哲瑄左肩關節唇破裂，本季恐怕提前結束，前新竹市市長林智堅為此道歉，表明願意負擔手術和復健等醫療費用，悍將領隊林華韋晚上表示，林哲瑄的醫療費除了健保給付，其餘自費醫療麻煩林智堅負擔。

林哲瑄23日在新竹球場對味全龍隊之戰4局下，撲接右外野飛球時，左肩重重撞擊地面，經詳細檢查後，確定左肩關節唇破裂，坦言生涯首次遇到這樣的傷勢。

林智堅在臉書發文道歉，也致電林華韋，強調願意負擔相關醫療費用，林華韋回應，自費醫療的部分麻煩林智堅。

林華韋表示，感謝中職會長蔡其昌、林智堅、新竹市府及各界球迷朋友對林哲瑄的關心和慰問，球團收到大家的心意，會協助林哲瑄進行最妥善的醫療處理及傷後復健，幫助他早日重回球場，展現最佳表現回報給球迷。

林哲瑄 林華韋 富邦悍將

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