中職／嚴宏鈞「傳」斷獅隊攻勢 「關鍵是阿文學長」
樂天桃猿隊今天以3：1擊敗統一獅隊，捕手嚴宏鈞9局飛撲仍然錯過飛撲接殺界外飛球的機會，下一球就帥氣抓下三壘上的出局數，總教練曾豪駒賽後點名關鍵，嚴宏鈞則認為這球的神配合要為學長郭嚴文記上一筆大功。
先發投手霸林爵今天投7局僅失1分，猿隊帶著3：1領先進入9局下，推出終結者豪勁把關，開局先讓林子豪敲出二壘打、再保送胡金龍，楊竣翔執行犧牲觸擊，第1球點到本壘後方，嚴宏鈞飛撲沒接到，人也趴在地上好一陣子，但他隨後起身續戰，第2球點到他的正面，精準的判斷與傳球抓下三壘出局數。
曾豪駒指出，他當下因為胸部先著地，震到脖子，感覺呼吸一時之間喘不過去，緩一下後續留場上，「前面那顆沒撲到很可惜，但他盡全力了，後續對方點得短了一點，他的反應很快，這球確實是滿關鍵的一球。」
嚴宏鈞賽後脖子還麻麻、熱熱的，對於抓下三壘出局數的關鍵傳球，他說：「他第一球沒點好，機會又還給他時，他可能在那個情況下壓力又來了，我也會想說如果點在前面，無論如何要往三壘丟。」
他進一步提到另一位關鍵人物是當時進三壘接球的郭嚴文，「不單是我要傳得好，他也要有回去，才能形成這個結果，關鍵在嚴文學長，有注意到我會丟三壘。」
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