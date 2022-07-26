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中職／從哪裡開始錯了？下半季桃猿沒輸過、獅隊沒贏過

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手霸林爵。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手霸林爵。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊延續上半季封王的強勢，今天再以3：1擒下統一獅隊，以下半季3連勝單獨站上龍頭，獅隊則是下半季打了3場還沒有勝場，連同上半季最後一場輸球吞下4連敗，

獅隊由胡智為先發，這是他在7月8日的衝突之後再度出戰猿隊，前進桃園球場，面對猿迷時不時的噓聲，仍繳出7局失2分優質先發，與猿隊洋投霸林爵的7局失1分相互輝映。

投手戰之下，猿隊首局在林立、成晉的安打串聯先搶下分數，雖一度遭到獅隊追平，4局下兩出局後出現郭嚴文、陳俊秀、林承飛的連續3支安打串聯，再以2：1要回領先。

胡智為退場後，獅隊由劉軒荅接替投球，林立、廖健富的安打串聯再掃回保險分。

獅隊的「梅花2」陳傑憲，從7月8日起算，加上今天的4支0，合計43打數只敲出5支安打，打擊率只有1成52，而獅隊在這段期間的10場比賽只有2勝8敗。

林立 胡智為

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