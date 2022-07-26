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中職／打不穿游擊小白豬 悍將慘遭鄭凱文「刷」4勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手鄭凱文。報系資料照
中信兄弟隊投手鄭凱文。報系資料照

鄭凱文今年化身「富邦神刷手」，今天對富邦悍將隊先發7局僅失1分，幫助中信兄弟隊以2：1贏球，除了帳面上可見的岳東華貢獻3安打、2分都與他有關外，隱形功臣還有游擊手江坤宇，屢用美技幫鄭凱文化解危機。

鄭凱文此役投7局共用86球，只被敲出5安打，送出6次三振，唯一失分為第7局范國宸的陽春砲。連同這一勝在內，鄭凱文今年對悍將先發4場，拿下4勝、防禦率1.04。

面對鄭凱文，悍將攻勢已經少的可憐，還碰上江坤宇銅牆鐵壁的守備，第5局戴培峰開局就敲安打，申皓瑋打向左半邊的飛球，在落地前被江坤宇飛撲接進手套，已提前起跑的戴培峰也賠上出局數；第7局依然是江坤宇搶戲，面對戴培峰打出的滾地球不規則彈跳，以神反應攔下後策動雙殺。

兄弟打線以岳東華表現最嗆，第2局靠他的三壘打掃回第1分，第5局以二壘打引路，站上三壘後，靠王威晨的高飛犧牲打跑回分數，第7局補上一壘打，只差全壘打就是完全打擊。

悍將先發投手范米特投7局只被敲出4安打、失2分，優質好投卻吞下本季第10敗，敗投持續在全聯盟領跑。

鄭凱文 江坤宇

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