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中職／林哲瑄撲球傷左肩 律師：願協助打國賠官司

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
林哲瑄受傷的消息一傳出，立刻引發各界聲援，律師陳孟秀也在臉書上表示，雖然自己是爪迷，但看到這個消息，我想所有喜愛棒球的民眾都會為林哲瑄選手感到不平。圖/截取陳孟秀臉書
林哲瑄受傷的消息一傳出，立刻引發各界聲援，律師陳孟秀也在臉書上表示，雖然自己是爪迷，但看到這個消息，我想所有喜愛棒球的民眾都會為林哲瑄選手感到不平。圖/截取陳孟秀臉書

新竹市立棒球場場地缺失，外野碎石被戲稱如天堂路，富邦悍將右外野手林哲瑄23日接殺時，意外造成手臂受傷退場，今天經醫院檢查，結果是左肩關節唇撕裂傷，可能需要開刀。

林哲瑄受傷的消息一傳出，立刻引發各界聲援，律師陳孟秀也在臉書上表示，雖然自己是爪迷，但看到這個消息，我想所有喜愛棒球，熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，就睡不著覺的球迷、民眾都會為林哲瑄選手感到不平。

陳孟秀表示，新竹市政府為了選舉草率開幕，甚至連球場完工都還來不及驗收，就著急開賽，讓球員的身體健康安全直接暴露在高風險的環境裡，導致球員的一季比賽直接報銷，真的非常不值得。

陳孟秀也提到，建議富邦悍將、林哲瑄選手對新竹市政府提起國賠訴訟，如果有需要，非常樂意協助林哲瑄選手打國賠訴訟、爭取應有的權利。

林哲瑄 棒球 富邦悍將

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