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中職／進步獎是什麼？成晉「轉大人」養分從去年就施肥

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊外野手成晉。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊外野手成晉。記者侯永全／攝影

若以上半季成績來看，目前在最佳進步獎的熱門人選，樂天桃猿隊外野手成晉應能獲得不少青睞，去年季末連續27場先發，成為他今年「轉大人」的養分。

成晉生涯前兩年都在一軍留下個位數出賽數，2020年出賽35場，直到去年才在下半季尾聲開始在一軍固定先發，最終連續27場先發收尾，在猿隊陣中僅次於連48場的陳晨威

成晉也說這段時間對自己來說是重要的轉折，「剛好那時有比較多機會，自己慢慢知道、教練也有說我在這支球隊的定位，希望我往哪個方向去突破，在比賽中也盡力去展現自己的優勢、自己的價值。」

今年常被賦予作戰的任務，成晉低揮空率的特性總能做到使命必達，但在作戰優先的同時卻還是能維持高檔打擊成績，至今天賽前打擊率3成39、74支安打都僅次於隊友林立，盜壘則以16次在聯盟領跑。

成晉解釋，其實都是相輔相成，「對我來說也是因為有這些作戰，如果成功，對我自己的自信心也是提升，面對下一個打席，會更有信心站上去。」

被問到腦中是否已浮現挑戰最佳進步獎的想法？成晉有滿滿的問號，「進步獎是幹嘛的？和東山再起有一樣嗎？」他說個人成績年底再來檢視，「上半季階段性目標完成後，接下來要繼續維持那個團隊意識、團隊氛圍，只是想要贏球而已。」

樂天桃猿 陳晨威 林立

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