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中職／林哲瑄撲球受傷球季恐報銷 竹市代理市長致電關心

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
富邦悍將隊外野手林哲瑄當天在4局下飛撲接球，結果左肩挫傷。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊外野手林哲瑄當天在4局下飛撲接球，結果左肩挫傷。圖／富邦悍將隊提供

新竹市立棒球場場地缺失，外野碎石被戲稱如天堂路，富邦悍將右外野手林哲瑄23日接殺時，意外造成手臂受傷退場，今天經醫院檢查，結果是左肩關節唇撕裂傷，可能需要開刀。對此，市府表示一直跟球團保持聯繫，關切林哲瑄選手的情形，代理市長陳章賢得知消息後第一時間致電表達關心。

針對棒球場場地缺失，竹市府已列出10大優先改善方向，陳章賢也親上火線說明，前天並親自到球員休息室向球員說明致歉，允諾將改善球場，讓球員更安全、符合球迷使用需求。

林哲瑄坦言棒球生涯從沒開過這樣的刀，對之後的恢復狀況茫然未知，若動刀，恢復期可能達8到10個月，若保守治療也可能要休息3個月，形同球季報銷。

民眾黨市長參選人高虹安也在臉書發文表示聽到此消息「震驚」，表示感到非常遺憾，希望多次為中華隊建功的林哲瑄選手早日康復。

高也盼此次事件讓各界對於球場安全和品質更加重視，未來不要再有棒球選手，因為場地的不良狀況而受傷。

林哲瑄 棒球 富邦悍將

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