中職／振總來了！琢磨小猿態度 對侄子陳佳樂一視同仁

樂天桃猿隊邀請陳瑞振擔任客座教練，主要負責新秀養成，今天現身桃園球場，受訪談到未來帶領選手的重點，他首要強調態度，希望選手可以逼迫自己最短時間上一軍，「要從態度開始要求，棒球最重要就是態度。」

陳瑞振將在8月1日赴猿隊二軍執教，今天來到桃園球場，與教練、領隊碰面，了解接下來的任務。

陳瑞振透露，總教練曾豪駒有提到，目前一軍選手的狀況很好，上半季怎麼打，下半季就怎麼打，不會以調整為主，二軍這邊希望他能琢磨選手的態度、精神及球技。

陳瑞振有感而發，看到很多高中畢業進來的選手，覺得自己時間還很多，但這樣的想法是不對的，「不能覺得跨進這個門檻就可以鬆懈，要給自己設定時間，逼迫自己用最短時間上一軍，不能高中畢業進來了以為自己還有很長時間。」

值得注意的是，猿隊今年以第二輪籤選進來自平鎮高中的陳佳樂，正是陳瑞振的侄子、陳瑞昌的兒子，被問到是否會對陳佳樂比較嚴格，陳瑞振說：「其實都一樣，之前大概有聊到，他進來可能一壘，但他學生時期也守過三壘、游擊，如果能幫他尋找其他位置，對他未來的路是比較廣。」