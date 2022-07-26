中職／林哲瑄勇撲新竹球場天堂路代價慘重 本季恐報銷

富邦悍將隊外野手林哲瑄23日在新竹球場勇撲天堂路，當下成為傷兵退場，傷勢不樂觀，檢查結果為左肩關節唇撕裂傷，還需等待進一步檢查，但有可能要進行手術，若這一刀開下去，勢必本季報銷。

新竹球場在22日「開箱」開出瑕疵品，場地飽受批評，林哲瑄在22日之戰飛撲接殺拿莫．伊漾的飛球，把對手的安打變自己的美技，但恐怕也將付出極大代價。

林哲瑄的傷勢檢查結果為左肩關節唇撕裂傷，醫生建議開刀，明天還會再次評估。

林哲瑄生涯首遇這樣的傷勢，坦言從沒開過這樣的刀，對之後的恢復狀況茫然未知，他聽聞這類傷勢若動刀，恢復期可能達8到10個月，今年球季報銷，若採取保守治療也可能要等上3個月的恢復期觀望。