韓職／就是戒不了賭癮 前南韓國家隊林昌勇涉賭遭判刑

過去中華隊在國際賽時常碰上的南韓國家隊強投林昌勇擺脫不了賭博醜聞，退休後也因賭博被捕，昨天南韓法院宣布判刑，雖然可緩刑2年，但仍需繳納300萬韓圜（約新台幣6萬8579元）罰金、執行社會服務。

現年46歲的林昌勇過去常效力南韓國家隊，側投的他想必令不少台灣球迷印象深刻。他生涯在韓職待了18年，期間曾效力日職養樂多燕子5個賽季，2013年還登上大聯盟，披小熊隊戰袍出賽6場，2019年3月宣布退休。

球員時期的林昌勇就曾身陷賭博醜聞，2015年底被爆出在澳門賭博遭聯盟禁賽72場，2016年他轉戰起亞虎，隔年在日本沖繩移地訓練期間無照駕駛還肇事，2018年季末遭起亞虎釋出。

林昌勇退休後仍爭議不斷，如欠稅超過2億韓圜（約新台幣457萬元）、向友人借款未還挨告詐欺等，去年更被警方查獲進行線上賭博，外媒報導指出，去年3月12日晚間11時至隔天下午他在世宗市與其他5位友人用折合1.5億韓圜（約新台幣343萬元）的賭金進行了約230次的百家樂賭博。

南韓法院昨做出判決，將林昌勇等4人判處有期徒刑6個月、緩刑2年，罰金300萬韓圜，還得進行40小時的社會服務。判決指出，林昌勇等3人雖曾犯過相同罪行、下注鉅額賭注後還分組參與賭博有必要嚴懲，不過考慮被告在法庭上有反省之意、決心不再賭博，因而予以緩刑。