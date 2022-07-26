中職／明星賽先發投手有譜 餅總交給選票和實力的TOP

中職明星賽將在30、31日於台中洲際球場連打兩場，執掌中華隊兵符的統一獅隊教頭林岳平已經想好先發投手，首戰回應球迷的票選結果，交給「金孫」古林睿煬，第二戰則是交給「中職最TOP的投手」，也就是江少慶。

今年明星賽由餅總領軍的中華隊，與中信兄弟隊教頭林威助率領的明星隊過招兩場，餅總對於先發投手已有想法。

林岳平表示，首戰交給球迷票選第一的古林睿煬，「票選代表球迷期待你，既然票選第一，那就給他投投看。」他指出，古林目前調整進度不是很理想，但還是會讓他朝明星賽可以登板為目標準備。

至於第二場，林岳平透露前幾天已與擔任投手教練的林恩宇聊過，討論結果是江少慶，但尚未親口告訴本人，「還需要和他本人、富邦球團告知。」

欽點江少慶的考量是什麼？林岳平直言：「還有什麼考量？他就是現今中職最好的投手，只是大家會用他的近況去評論他，但由他先發，不是因為他今年的過程，而是他本來就是最TOP的投手。」

餅總也提到，若王維中未因傷退出，就是交給王維中、江少慶一人一場。至於自家的古林睿煬，他說：「古林和他們兩個比還差遠了，以真正職業賽事經驗、技術、能力，他還比不上他們兩個。」