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中職／明星賽周末開打 總統府：總統未規劃出席

中央社／ 台北26日電
總統蔡英文（右二）日前出席新竹球場重建後的首場開幕戰。記者許正宏／攝影
總統蔡英文（右二）日前出席新竹球場重建後的首場開幕戰。記者許正宏／攝影

總統蔡英文是否出席週末中華職棒明星賽一事，總統府今天表示，總統並未規劃出席，不過，總統府衷心希望球員及球迷能盡情享受當天美好的棒球夜晚。

中華職棒明星對抗賽」（CPBL All-Star Game）睽違2年舉辦，將於7月30日、31日在台中洲際棒球場登場；這次將由中華隊對上明星隊，進行頂尖對決、技術挑戰賽，可望點燃球迷期待已久棒球魂。

因新竹棒球場地爭議延燒，總統是否出席週末中華職棒明星賽備受關注。總統府發言人張惇涵下午表示，總統幕僚皆會就總統各項行程進行討論及規劃，一旦有所定案會適時對外公布，但總統並未規劃出席中華職棒明星賽。

不過，總統府衷心希望球員及球迷，都能盡情享受當天美好的棒球夜晚。

明星賽 棒球 中華職棒

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