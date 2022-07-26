中職／新竹球場問題一籮筐 知名主播也傻眼：沒人性化

新竹棒球場睽違6年再度啟用，不過開賽前、後負評如潮，不僅女廁門內外裝反、觀眾席視野不佳，場地也遭球員抱怨碎石多、草地太硬等，甚至導致球員受傷。對此，資深棒球主播「錢公」錢定遠在節目上指出新竹球場燈光不勻、且竟未提供轉播攝影機擺放位置，他問道：「還在用上個世紀的施工方法嗎？」也特別提到國外興建球場都會人性化，但新竹球場就沒有考量這一點。

公視《有話好說》昨邀請錢定遠上節目，他談到，自己人生第一次轉播球賽就是在新竹棒球場，因此對於這座花費12億改建重生的球場格外期待，但在看到電視轉播後便「心往下沉」，他心想：「怎麼又來了，我們的球場一定要這樣嗎？」而他也發現，新竹棒球場的設計完全沒有考量到電視轉播需求。

錢定遠說明，自己以電視從業人員的角度評斷新竹棒球場比賽的轉播狀況「燈光不勻、色溫爆掉」，內野守備區域明明是顏色鮮豔的紅土，觀眾卻找不到打出去的滾地球在哪裡，而若轉台看同時間在洲際棒球場進行的賽事「視覺是對的、眼睛是舒服的」。

此外，錢定遠也提到，現場竟然沒有預留電視轉播攝影機的擺放位置，「那個鐵架，我的天哪！到今天了還在用上個世紀的施工方法嗎？」他表示，自己在1992年去採訪巴塞隆納奧運時的現場轉播設備就已經很先進：「沒有人在用鐵架的啦！」

最後，錢定遠舉出美國大聯盟的球場為例，說道：「球場不僅僅是建造，還要軟硬體相互配合。」他指出，美國的球場都有工程顧問公司協助規劃，球場設計也因此較人性化且各具特色。相對地，台灣的球場都像同一個模子印出來的。錢定遠也提醒，8月後台灣將迎來颱風季，球場恐怕也面臨暴雨等天氣因素的挑戰。