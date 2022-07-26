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中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
擷圖自網路
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中信兄弟隊一壘手許基宏昨天被遺落在新營休息站，由富邦悍將隊巴士暖心救援，罕見狀況引發話題同時，也因人員管理、國道路肩換車掀起安全疑慮，兄弟球團今天對此致歉，承認做了錯誤示範，未來將加強球隊人員管理、審慎思考應變方式。

兄弟、悍將今天在澄清湖棒球場交手，兩隊都在昨天搭乘隊巴南下備戰，許基宏在新營休息站未搭上隊巴，由當時也在此處停留的悍將隊巴順路載一程，護送他回象巴，事件經由兩隊車上選手的影片而曝光。

意外插曲是兩台球隊大巴停在國道路肩，許基宏下車回到自家隊巴的畫面，因安全疑慮引起爭議，球團今天也主動對此表達歉意。

兄弟球團表示，「對於昨日（25日）中信兄弟球團巴士於國道路肩臨停等待球員上車一事，中信兄弟球團承認此為內部作業疏失，未來將更加強球隊人員管理、更審慎思考臨場應變方式，此事件造成大眾觀感不佳及可能造成用路人危險，中信兄弟球團表達最深的歉意。」

中信兄弟 許基宏 富邦悍將

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