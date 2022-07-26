中職／新竹棒球場改善 草皮碎石打擊視覺區等優先

為改善新竹市立棒球場缺失，新竹市政府成立改善小組，並於今天提出多項優先改善方向，包含草皮碎石、打擊視覺區等，以符合球員及賽事要求。

新竹市政府今天發新聞稿指出，棒球場的優先改善方向中，場地內排水溝、女廁門板已改善完成，另包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、選手休息區排水溝、打擊視覺區、內野部分座位視野不佳、棒球場外Ａ民宅牆壁不平整等處，皆已研議執行方案。

竹市府指出，棒球場興建經費總預算新台幣11.9億元，其中球場主體約8.7億元、地下停車場約3.2億元。

新竹市代理市長陳章賢表示，這座棒球場背負著新竹人與熱愛棒球的球迷們多年期待，市府絕對負責並虛心接受各界指教，目前市府與廠商仍在合約內，改善工作將由市府、營造單位、監造單位、球場公司、球團一起面對，並持續向專家請教，讓棒球場更好。

陳章賢強調，未來新竹棒球場若未改善完成，沒有獲中職或球員、工會認可前，不會進行任何一場職棒賽事。

新竹市政府工務處表示，場內草皮、細沙因養護時間不足，現已進行碎石清理，將配合草皮養護，加強改善。

工務處說明，投手丘紅土區於7月18日場勘時，建議調整增加黏土磚，因新鋪黏土磚與紅土未接合，導致紅土鬆軟現象，將配合球團調整養護並夯實；至於選手休息區排水溝，目前已先行鋪設軟墊覆蓋，後續研議修改排水溝形式，以球員安全為第一要務。

工務處指出，打擊視覺區配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致；外野看台面漆也已要求廠商全面重鋪、加深顏色，並巡視場內視野不佳區，座位評估移除。

此外，棒球場外牆不平整處，經查地點為民宅外牆，市府將協助住戶整理牆面，避免造成危險。

市府表示，球場目前尚在驗收過程中，相關項目包含機電設備測試、設施勘驗等，待須改善項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。