快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍曾考慮落腳 嘉市棒球場1.2億修完獲好評

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供

新竹市立棒球場斥資12億重建遭指瑕疵，嘉義市立棒球場花1.2億改造去年完工，包括更新內野及外野場地面層、6568個座椅都有杯架等；有議員認為，場地設施沒聽聞抱怨，但今年職棒賽季只在嘉市打1場，盼多爭取，市府表示，現為職棒富邦悍將訓練基地，歡迎並爭取中職一軍來比賽。

據了解，味全龍2019年4月間頂新和德文教基金會創辦人魏應充參訪嘉市棒球場，市長黃敏惠當初說「非常期待味全龍能夠落腳嘉義市」，後來主場從高雄、新竹、嘉市及屏東選擇，挑新竹球場。

市府教育處表示，2020年底富邦悍將和市府簽訓練基地合作協定，不過富邦另和新北市府簽約，一軍賽事都在新莊球場進行，這邊為二軍賽事，及日常訓練。

教育處也指出，9月28日登場職棒一軍富邦悍將對上味全龍，由味全龍當主場隊伍，會再和中華職棒溝通，爭取更多賽事。

市府向體育署爭取前瞻經費補助8500萬元，加上自籌款共投入1億2150萬元整修市立棒球場，去年完工，內野區及外野區的面層更新，原本設計用人工草皮，後來改天然草皮，且排水系統改善；一、三壘側防撞、全壘打牆都換新，傳統記分板改大型LED看板，內野含杯架的座椅有6568個。

供球員使用部分，新增重訓室、水療池，提供符合職棒球員完善的訓練場所。

市議員兼嘉市體育會棒球委員會主委李忠曆說，棒球場修繕後，沒特別聽聞缺失，沒發現特別瑕疵，全年度諸羅山盃、桃城盃等賽事，仍希望職棒多來比賽，讓國中、國小球員觀摩；市議員蔡榮豐說，花不少錢整修，職棒上一季僅來幾場，這季也只1場，相當可惜。

教育處表示，因富邦悍將本身合約，該隊一軍賽事無法在嘉義舉辦，仍有二軍比賽，另有學生棒球聯盟辦高中木棒組、諸羅山盃等，考量平衡各層級比賽，避免撞期排擠，讓基層棒球也能廣泛使用，但未來持開放態度，歡迎並爭取中職一軍來比賽。

嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，有球員重訓室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場花1.2億整修去年完工，更新內野含杯座的座椅6568個。圖／嘉義市政府提供

棒球 富邦悍將 味全龍

延伸閱讀

新竹棒球場缺失多 市議會7人監督小組下周臨時會成立

嘉市噴水圓環吳明捷太空人裝吸觀光 市府考慮延長

涉詐助理費遭羈押 嘉市議員戴寧聲請解除禁見被駁回

嘉縣朴子市投入3000萬 整建成三級賽事可使用之棒球場

相關新聞

中職／味全龍曾考慮落腳 嘉市棒球場1.2億修完獲好評

新竹市立棒球場斥資12億重建遭指瑕疵，嘉義市立棒球場花1.2億改造去年完工，包括更新內野及外野場地面層、6568個座椅都...

中職／台日雙獅主題日 許銘傑來統一獅主場開球

統一獅隊今年繼續與日本職棒埼玉西武獅的交流系列活動，維持台日雙獅友誼，第一波就是8月3日在澄清湖球場登場的雙獅主題日，除...

U12世界盃／少棒賽台南開打 國際使節祝賀、肯定最佳場地

因疫情延辦的2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽即將在7月29日至8月7日在台南的亞太國際棒球訓練中心盛大復辦，今年來...

中職／悍將下半季變身 找象挑戰「邦三封」

中職下半季上周末起跑，因新竹棒球場「開箱」開出瑕疵品的連環爭議模糊場上焦點，富邦悍將隊在風城打下兩場完封勝，今天轉戰澄清...

中職／職棒球團自蓋球場 停留想像中

中職開打33年不斷出現球團轉手、甚至解散的現象，各隊長期向地方政府租場地比賽，始終無法出現真正職棒等級的球場；有棒界人士...

U12世界盃／少棒賽7月29日台南亞太棒球中心登場

台南亞太國際棒球訓練中心第一期少棒主、副球場工程已完成，U-12世界盃棒球錦標賽本周29日將在此登場，市府體育局表示，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。