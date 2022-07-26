中職／味全龍曾考慮落腳 嘉市棒球場1.2億修完獲好評

新竹市立棒球場斥資12億重建遭指瑕疵，嘉義市立棒球場花1.2億改造去年完工，包括更新內野及外野場地面層、6568個座椅都有杯架等；有議員認為，場地設施沒聽聞抱怨，但今年職棒賽季只在嘉市打1場，盼多爭取，市府表示，現為職棒富邦悍將訓練基地，歡迎並爭取中職一軍來比賽。

據了解，味全龍2019年4月間頂新和德文教基金會創辦人魏應充參訪嘉市棒球場，市長黃敏惠當初說「非常期待味全龍能夠落腳嘉義市」，後來主場從高雄、新竹、嘉市及屏東選擇，挑新竹球場。

市府教育處表示，2020年底富邦悍將和市府簽訓練基地合作協定，不過富邦另和新北市府簽約，一軍賽事都在新莊球場進行，這邊為二軍賽事，及日常訓練。

教育處也指出，9月28日登場職棒一軍富邦悍將對上味全龍，由味全龍當主場隊伍，會再和中華職棒溝通，爭取更多賽事。

市府向體育署爭取前瞻經費補助8500萬元，加上自籌款共投入1億2150萬元整修市立棒球場，去年完工，內野區及外野區的面層更新，原本設計用人工草皮，後來改天然草皮，且排水系統改善；一、三壘側防撞、全壘打牆都換新，傳統記分板改大型LED看板，內野含杯架的座椅有6568個。

供球員使用部分，新增重訓室、水療池，提供符合職棒球員完善的訓練場所。

市議員兼嘉市體育會棒球委員會主委李忠曆說，棒球場修繕後，沒特別聽聞缺失，沒發現特別瑕疵，全年度諸羅山盃、桃城盃等賽事，仍希望職棒多來比賽，讓國中、國小球員觀摩；市議員蔡榮豐說，花不少錢整修，職棒上一季僅來幾場，這季也只1場，相當可惜。

教育處表示，因富邦悍將本身合約，該隊一軍賽事無法在嘉義舉辦，仍有二軍比賽，另有學生棒球聯盟辦高中木棒組、諸羅山盃等，考量平衡各層級比賽，避免撞期排擠，讓基層棒球也能廣泛使用，但未來持開放態度，歡迎並爭取中職一軍來比賽。