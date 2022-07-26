中職／台日雙獅主題日 許銘傑來統一獅主場開球

統一獅隊今年繼續與日本職棒埼玉西武獅的交流系列活動，維持台日雙獅友誼，第一波就是8月3日在澄清湖球場登場的雙獅主題日，除了定番的吉祥物對決有全新項目之外，當天邀請曾在西武獅隊效力長達12年、現任樂天桃猿隊投手教練的「貓仔」許銘傑，為今年的台日雙獅交流主題日擔任開球嘉賓。

許銘傑自2000年加入西武獅，第二年便投出身價，更曾入選日本職棒明星賽，12年期間累積49勝，也是日本職棒繼郭泰源選手後第二位取得自由球員身份的台灣選手。除了球員身份，他在2017到2020年間也重返西武獅擔任投手教練，2018年統一獅隊前往日本高知與埼玉西武獅進行海外交流賽時給予許多協助。

統一獅隊今年繼續與日本職棒埼玉西武獅的交流系列活動，8月3日在澄清湖球場登場的雙獅主題日，邀請曾在西武獅隊效力長達12年、現任樂天桃猿隊投手教練的「貓仔」許銘傑擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

對於在這次的主題日擔任開球嘉賓，許銘傑表示非常驚喜，也很謝謝統一獅球團的邀請，對於許久沒站上投手丘的他，表示自己會盡全力來完成這次的開球任務。

西武獅與統一獅隊自2016年舉辦交流活動以來，至今已經邁入第七年，雖然近兩年因疫情關係無法無法前往雙方主場與當地球迷見面，但透過線上模式的互動，雙方的友誼仍然緊密連繫著，去年ＵniGirls女孩錄製影片為正在努力對抗疫情的日本球迷們加油打氣，季末吳念庭與陳傑憲的線上球迷會也吸引了大批日本球迷關注，藉此讓更多雙方的球迷認識到彼此隊伍中的人氣選手。

今年台日雙獅棒球主題日，二樓大廳處將會規畫台日雙獅主題展覽，帶球迷們回顧前六年於雙方主場舉辦活動的精彩花絮，賽前Uni-girls也將帶來埼玉西武獅隊歌的舞蹈演出；大家最關注的吉祥物PK，除了LEO和萊恩的經典對決之外，這次LINA與盈盈也加入戰局進行畫畫PK。

當日賽事球隊也特別準備今年雙獅聯名旗幟，持當日賽事內野門票即可進場兌換「2022年雙獅應援旗幟」，限量贈送送完為止。