高雄棒球小將前進美國小馬世界少棒賽 爭第三座冠軍盃

2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，7月29日起在美國德州拉雷多市舉行，以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊取得國內代表權，27日將啟程赴美參賽。高雄市教育局今天舉行授旗儀式，市長陳其邁為代表隊授旗，致贈隊員每人1雙打擊手套，鼓勵選手為台灣、為高雄爭光。

中正國小2016年、2018年就曾獲「美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽」冠軍，今年更挾立德盃、TOTO盃與全國國小棒球聯賽軟式組3項全國冠軍的氣勢，三度披國家隊戰袍參加美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」。由中正國小校長吳軒銘擔任領隊，與3位教練、15名選手赴美參賽。

陳其邁表示，這次中正國小總共募集300萬，包括100萬是由教育局，另外100萬是由台鋼雄鷹集團熱心贊助，其他還有各界捐款。大同醫院的整合型照護中心也提供包括運動心理、醫療、營養等各方面專業的服務，希望中正國小保持最好狀況，能夠贏得冠軍。

陳其邁還宣布加碼20萬元，立委趙天麟也加碼10萬元。這次代表台灣出征的代表隊，是由高雄市中正國小為主體，另外還有壽天、鼓山還有忠孝國小棒球小將組成，隊員士氣高昂，希望將冠軍獎盃帶回高雄。

陳其邁特別感謝台鋼集團、台鋼雄鷹職業棒球隊的全力支持，捐贈運動發展基金指定贊助代表隊出國不足經費，促成高雄棒球小選手前進世界少棒錦標賽的夢想。未來將與台鋼雄鷹職業棒球隊攜手合作，深耕經營高雄棒球運動，以培養更多優秀棒球選手。