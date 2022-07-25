快訊

太平間冰存10年...女兒不處理老父遺體 遭醫院提告下場曝光

英特爾與聯發科建立晶圓代工合作關係 台積電回應了

高雄棒球小將前進美國小馬世界少棒賽 爭第三座冠軍盃

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影
以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影

2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，7月29日起在美國德州拉雷多市舉行，以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊取得國內代表權，27日將啟程赴美參賽。高雄市教育局今天舉行授旗儀式，市長陳其邁為代表隊授旗，致贈隊員每人1雙打擊手套，鼓勵選手為台灣、為高雄爭光。

中正國小2016年、2018年就曾獲「美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽」冠軍，今年更挾立德盃、TOTO盃與全國國小棒球聯賽軟式組3項全國冠軍的氣勢，三度披國家隊戰袍參加美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」。由中正國小校長吳軒銘擔任領隊，與3位教練、15名選手赴美參賽。

陳其邁表示，這次中正國小總共募集300萬，包括100萬是由教育局，另外100萬是由台鋼雄鷹集團熱心贊助，其他還有各界捐款。大同醫院的整合型照護中心也提供包括運動心理、醫療、營養等各方面專業的服務，希望中正國小保持最好狀況，能夠贏得冠軍。

陳其邁還宣布加碼20萬元，立委趙天麟也加碼10萬元。這次代表台灣出征的代表隊，是由高雄市中正國小為主體，另外還有壽天、鼓山還有忠孝國小棒球小將組成，隊員士氣高昂，希望將冠軍獎盃帶回高雄。

陳其邁特別感謝台鋼集團、台鋼雄鷹職業棒球隊的全力支持，捐贈運動發展基金指定贊助代表隊出國不足經費，促成高雄棒球小選手前進世界少棒錦標賽的夢想。未來將與台鋼雄鷹職業棒球隊攜手合作，深耕經營高雄棒球運動，以培養更多優秀棒球選手。

為照顧與鼓勵選手爭取佳績，市府與市立大同醫院簽訂「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫合作備忘錄｣，設立「運動選手整合照護中心」，提供包含運動傷害醫療服務、運動心理、運動營養與預防照護服務，並攜手紅牛奶粉公司贊助每日所需奶粉營養品，讓學生選手無後顧之憂投入訓練與競賽，從生理到心理，都能得到最好的照顧。

以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影
以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影
高雄市中正國小棒球隊將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，市長陳其邁致贈每名球員打擊手套。記者徐如宜／攝影
高雄市中正國小棒球隊將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，市長陳其邁致贈每名球員打擊手套。記者徐如宜／攝影
高雄市中正國小棒球隊將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，市長陳其邁授旗。記者徐如宜／攝影
高雄市中正國小棒球隊將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，市長陳其邁授旗。記者徐如宜／攝影
以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影
以高雄市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，將代表台灣參加2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。記者徐如宜／攝影

棒球 台鋼雄鷹

延伸閱讀

高市大林蒲遷村尋求共識 陳其邁：爭取居民最大權益

柯志恩稱他嚴厲「非暖男」 陳其邁：高雄市民關心是否實在做事

「無所事事小海豹」現身愛河 陳其邁：今夏高雄最療癒

陳其邁宮廟跑透透 母雞帶小雞固組織票

相關新聞

中職／獅猿亂鬥後再次碰頭 胡智為前進桃猿巢穴

統一獅隊明天推出胡智為先發，前進桃園球場對壘樂天桃猿隊，這也是兩軍在7月8、9日的交手後再度過招，當時胡智為的1顆觸身球...

中職／許基宏上演國道歷險記 悍將隊巴護送回象巴

富邦悍將與中信兄弟隊明天將在澄清湖棒球場交手，兩隊都在今天搭乘隊巴南下備戰，路程中發生可愛的小插曲，兄弟一壘手許基宏被遺...

高雄棒球小將前進美國小馬世界少棒賽 爭第三座冠軍盃

2022年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，7月29日起在美國德州拉雷多市舉行，以高雄市中正國小棒球隊...

棒球／備戰LLB世界賽 中華少棒、次青少棒隊獲贈加菜金

世界少棒聯盟（LLB）世界賽8月開打，中華少棒隊、次青少棒隊取得參賽權，台灣世界少棒聯盟今天為兩支代表隊舉辦壯行會，理事...

U18對抗賽／黃勇傳具領袖特質 打擊率破4成

平鎮高中二壘手黃勇傳入選U18世界盃棒球賽培訓隊、展現領袖特質，對抗賽打擊率破4成，私底下不吝嗇交流分享，他開玩笑說自己...

青棒／中華培訓隊24人名單出爐 10名準職棒球員入列

中華青棒隊備戰U18世界盃，經過9場藍白對抗賽後，培訓隊名單24人出爐，將於30日前往高雄市立德球場集訓，最後階段再決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。