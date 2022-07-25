中職／許基宏上演國道歷險記 悍將隊巴護送回象巴

富邦悍將與中信兄弟隊明天將在澄清湖棒球場交手，兩隊都在今天搭乘隊巴南下備戰，路程中發生可愛的小插曲，兄弟一壘手許基宏被遺忘在新營休息站，由當時也在此處停留的悍將隊巴順路載一程，護送他回象巴，被「丟包」許基宏還自嘲在休息站被賣到富邦。

許基宏的歷險記先經由悍將隊投手郭俊麟的IG限動引起關注，兩台隊巴在休息站巧遇，當時郭俊麟還上象巴與牧田和久打招呼，下一則影片就看到許基宏帶著食物、飲料和手機走上悍將隊巴，被郭俊麟虧：「啊你們家巴士咧？跑去哪裡了？中信的選手。」

戴云真、李子強分享的影片則是看到兄弟隊巴停在路肩，準備接回許基宏，兩隊大巴停在國道上的畫面，讓范國宸開玩笑說：「兩支職棒球隊在這邊打架吼！」許基宏一臉歹勢下車，江少慶也在一旁綻放可愛的笑容。

彭識穎的影片則是記錄下許基宏回到象巴的瞬間，一上車就瘋狂吐槽，「哪有休息站交易的啦！把我賣去富邦。」