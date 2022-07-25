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棒球／備戰LLB世界賽 中華少棒、次青少棒隊獲贈加菜金

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
月初剛結束亞太區資格賽的福林國小，短暫休息立刻投入訓練備戰世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
月初剛結束亞太區資格賽的福林國小，短暫休息立刻投入訓練備戰世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

世界少棒聯盟（LLB）世界賽8月開打，中華少棒隊、次青少棒隊取得參賽權，台灣世界少棒聯盟今天為兩支代表隊舉辦壯行會，理事長黃英華特別準備集訓加菜金，預祝這兩支國家隊前進美國打出好成績、稱霸世界。

這是台灣世界少棒聯盟首次承接世界少棒聯盟相關事務，中華次青少棒隊以台中市中山國中為主體，少棒則是台北市福林國小，黃英華表示，希望兩支代表隊展現出平時訓練成果，將台灣的棒球精神及實力展現給國外的選手，並藉由國際間交流擴大世界觀。

LLB前年因為新冠肺炎疫情停辦賽事，去年少棒賽事取消國際組，只舉辦美國組比賽，次青少棒則是連續兩年停辦，今年各層級世界賽全面恢復。

福林國小在亞太區資格賽擊敗南韓隊，繼2015年東園國小後，再度淘汰南韓隊取得亞太區代表權，將前進威廉波特；中山國中在謝國城青少棒賽奪冠，取得代表台灣參賽資格，因LLB亞太區次青少棒不辦資格賽，中山國中直接取得亞太區資格（2019亞太區代表由台灣獲得），參加世界賽。

LLB世界次青少棒賽將於於8月15至22日在密西根州泰勒舉行，LLB世界少棒賽8月18至29日在賓州威廉波特舉辦，相關賽事訊息可上台灣世界少棒聯盟粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華致贈兩支代表隊訓練加菜金。圖／台灣世界少棒聯盟提供
台灣世界少棒聯盟理事長黃英華致贈兩支代表隊訓練加菜金。圖／台灣世界少棒聯盟提供
中山國中取得亞太區代表權，前進美國世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
中山國中取得亞太區代表權，前進美國世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

波特 LLB亞太區次青少棒 中華少棒

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