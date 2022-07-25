中職／獅猿亂鬥後再次碰頭 胡智為前進桃猿巢穴

統一獅隊明天推出胡智為先發，前進桃園球場對壘樂天桃猿隊，這也是兩軍在7月8日的火爆之戰後，獅隊首度前進桃園球場，當時胡智為的1顆觸身球，讓衝突從暗潮變海嘯，明天異地短兵相接備受矚目。

獅隊原為猿隊在上半季爭霸最大的對手，至7月7日打完，獅隊僅落後2場勝差，而接下來兩場直接對戰有讓局面直接翻盤的機會，但獅隊2場比賽都輸球，爭冠情勢自此涼了。

7月8日的獅猿之爭最大爆點就是兩度板凳清空，4局下梁家榮在牽制時腳踩在林子豪的手上，導致他的離壘，獅隊在判決上先吃了悶虧，隨後胡智為、劉予承兩度對梁家榮投出觸身球，直接引爆衝突。

當時戰場在獅隊大本營台南，胡智為在觸身球後於獅迷「胡智為！胡智為！」呼聲中退場；明天戰場前進桃園，猿迷是否端出噓聲招待備受矚目，小火花可能釀成大場面，猿隊則是推出左投霸林爵迎敵，脾氣同樣不太好惹。

獅隊上半季最後1場輸給富邦悍將隊，下半季又連輸2場，目前處於3連敗，胡智為此役還肩負著幫獅隊止敗的任務。