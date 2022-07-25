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青棒／中華培訓隊24人名單出爐 10名準職棒球員入列

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
入選U18世界盃棒球賽國手投手黃保羅，首輪獲得富邦悍將隊指名，為中職本屆選秀探花。 中央社
入選U18世界盃棒球賽國手投手黃保羅，首輪獲得富邦悍將隊指名，為中職本屆選秀探花。 中央社

中華青棒隊備戰U18世界盃，經過9場藍白對抗賽後，培訓隊名單24人出爐，將於30日前往高雄市立德球場集訓，最後階段再決定20名正選國手。

今天最後一場對抗賽，藍隊以4：3險勝擊敗白隊，選訓委員選出24名培訓球員後，邁入第2階段培訓，預定和中職二軍球隊進行7到8場練習賽，迎接9月9日在美國美國佛羅里達州開打的世界盃。

中華培訓隊24人包括10名準職棒球員，名單如下：

投手11人─阮裕智（台南白河）、林盛恩（新北穀保）、 舒治浩（台北陽明）、 陽念希（桃園平鎮）、尹柏淮 （台南白河）、 曾奕翔（新北鶯歌）、黃保羅（桃園平鎮）、 林詔恩（桃園平鎮）、王彥恩（桃園平鎮）、伍祐城（桃園平鎮）、邱緯綸（新北穀保）。

捕手2人─宋嘉翔（新北穀保）、吳柏萱（台南南英）。

內野手7人─楊峻豪（新北穀保）、林鉑濬（新北鶯歌）、黃勇傳（桃園平鎮）、黃劼希（新北穀保）、王念好 （桃園北科）、劉俊緯（新北穀保）、鄭俊瑋（雲林麥寮）。

外野手4人─林佳緯（新北穀保）、邱鑫（新北穀保）、孫易磊（新北穀保）、陳致語（桃園平鎮）。

穀保 平鎮 中職

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