青棒／中華培訓隊24人名單出爐 10名準職棒球員入列

新竹棒球場重建後在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完狀況連連，聯盟也在24日宣布延賽。日前知名棒球YouTuber「台南Josh」在個人頻道上誇讚新球場，被網友質疑影片是業配，所以故意避而不提球

2022-07-25 11:30