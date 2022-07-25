台南打造棒球城市 2.5萬席成棒球場明年底完工

台南市亞太國際棒球訓練中心正進行第二期工程，體育局表示，工程包含主球場及副球場，預計明年底完工。除了可提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，也可兼做辦理國際賽會競賽場館，推動棒球體育展演交流。

體育局表示，第二期工程主要內容為興建內野觀眾席1萬5000席、外野觀眾席1萬席的國際標準主球場、內野觀眾席3000席的國際標準副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總經費19.35億元。

市長黃偉哲表示，「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」7月29日將在亞太國際棒球訓練中心舉行，而亞太國際棒球訓練中心在副總統賴清德擔任台南市長時規畫，他說，興建亞太國際棒球訓練中心，是希望能提供一座具備國際棒球場規模及功能完善的棒球場，以培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，打造一座國際賽會的競賽場館。第一期少棒主、副球場工程已完成，第二期預定明年底完工。

協進國小棒球隊隊員說，少棒場地很棒，很像職棒的球場，計分板很帥；曾效力統一獅的球員莊駿凱與及吳國豪表示，整體的硬體環境、設備，草皮、紅土都很棒，還有很大的液晶螢幕，都是以前沒有的東西。

工務局表示，可容納2萬5千名觀眾的國際標準主球場，將是我國最多席位棒球場，結構設計上部屋頂結構為鋼結構，下部看台結構採RC構造，屋頂結構採用鋼結構桁架系統不但呈現結構美學且符合抗震及耐風需求，中間透空設計具有通透性，減少球迷觀眾在炎炎夏日看球時悶熱不適感，球場內部設施設計考慮比賽與訓練的使用性與安全性，看台設計使球迷具有最佳觀賽的視角與臨場感，另外採用最新穎的LED全彩顯示螢幕提昇比賽與看球的品質。

另橫、寬長達51公尺的室內投打練習場，是全台灣最大可做投球、打擊及內野練習分項複合式訓練場域，不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。