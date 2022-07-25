U18對抗賽／黃勇傳具領袖特質 打擊率破4成

平鎮高中二壘手黃勇傳入選U18世界盃棒球賽培訓隊、展現領袖特質，對抗賽打擊率破4成，私底下不吝嗇交流分享，他開玩笑說自己蠻適合當隊長的，場上互相照顧、可幫忙教練團。

黃勇傳今年中職選秀首輪被統一獅隊選進，此次U18世界盃棒球賽藍白對抗賽打擊表現也很亮眼，今天賽前總計25打數敲出11支安打，今天只打了1個打數、沒有安打，總計26打數敲出11支安打、打擊率4成23。

黃勇傳接受媒體訪問表示，此次對抗賽前2場比賽打得沒有很好，可能太久沒有比賽，透過前2場比賽調整，越打越好，此次對抗賽每個打席都是對上目前國內高中頂尖的投手。他說，大家能力都很好，抱持平常心、互相學習。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，目前培訓隊高三球員中，黃勇傳看起來最具有領袖特質，是目前這群野手中的指標性人物，選秀會首輪獲得指名，在球隊也扮演重要的攻擊箭頭，與學弟的互動，無論場上、私底下，都不會吝嗇分享，會與隊友交流，做得不錯。

周宗志透露，如果留到最後決選名單，會考慮讓黃勇傳、劉俊緯擔任隊長和副隊長的職務。黃勇傳笑說以前只當過副隊長，也自薦：「我覺得我蠻適合當隊長的」。

黃勇傳表示，在球場上就要當有領導能力的球員，隊友間比賽互相學習，也可以幫教練照顧其他球員。

對抗賽結束後黃勇傳歸建母隊，預計28日出發前往美國參加小馬青棒賽，他說，第一次去美國很期待。他也笑說，U18培訓隊與劉俊緯當室友培養感情，也蠻想念母隊的老搭檔曾子祐，「我覺得他應該也蠻想我的」。

大理高中側投手張元愷（圖）錯過U18世界盃棒球賽藍白對抗賽前半段，25日最後一戰把握機會表現，後援4局無失分、讓教練團驚豔。 中央社

側投張元愷U18對抗賽好投 想赴美讀大學打球

大理高中側投手張元愷錯過U18世界盃棒球賽藍白對抗賽前半段，今天最後一戰把握機會表現，後援4局無失分、讓教練團驚豔，「就是想跟人家不一樣」， 高中畢業想到美國讀大學打球。

張元愷今年暑假升上高三，首度入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但因故錯過藍白對抗賽前7場比賽，直到昨天才到球隊報到。

張元愷昨天有上場打擊，單場2打數沒有安打；今天代表藍隊後援登板投球，總計投4局無失分、展現壓制力。

U18世界盃台灣代表隊總教練周宗志表示，張元愷表現有點出乎意料，今天投4局無論速度、控球、變化球都讓教練團有些意外。

儘管前面幾場比賽缺席，但今天表現不錯，加上投球姿勢比較特別，目前看起來對右打壓制性不錯，但對左打還需要觀察，會在選訓會議中特別提出來討論。

張元愷笑稱，自己就是想跟別人不同，國小時因為受傷，用下勾姿勢不會痛，後來慢慢出手點拉高、變成側投，目前最快球速約142公里，練投時有試著用正投投過，球速可以更快，但就是想跟人不同，希望側投也可以投得與正投一樣快。

張元愷除了快速直球外，還有滑球、曲球、變速球，對滑球最有信心，平時也會看美國職棒同樣投球姿勢的投手影片學習，高中畢業想要去美國讀書打球，「如果大學不去，之後可能就沒有機會了」，為了這個目標，也開始認真讀英文。

U18世界盃棒球賽藍白對抗賽9戰打完，總教練周宗志表示，此次對抗賽整體表現打優於投，野手部分打擊表現都不錯，投手部分還要再加油。 中央社

U18世界盃棒球對抗賽打優於投 有亮眼打者