快訊

中華大學論文爭議林智堅引作權法脫身 專家批斷章取義

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

中職／新竹市府：棒球場驗收中 改善完成前不辦職棒賽事

中央社／ 新竹市25日電
中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，打完2場比賽出現不少問題。 中央社
中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，打完2場比賽出現不少問題。 中央社

新竹市代理市長陳章賢今天說，新竹市立棒球場發現缺失，就應改正，現已成立改善小組，未來會定期公布改善進度，在球場沒有改善完成前，不會進行任何一場職棒賽事。

新竹市政府開記者會，代理市長陳章賢指出，針對各界對新竹市立棒球場的關心和指教，新竹市政府團隊責無旁貸須負起責任，發現缺失，就來改正，面對問題、解決問題，市府會透過球員及專業人士的建議，一起讓這座球場更好。

陳章賢表示，新竹市立棒球場在民國108年和施工廠商完成簽約、109年和龍來球場公司簽約，這2年受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，但仍然希望讓球迷在下半球季就能在新竹棒球場看球。

陳章賢說，市府團隊、營造、監造和委託營運的龍來公司、味全龍球團，都一起加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此，市府再次向球迷、球員們致歉。

陳章賢也提到，在開幕賽前有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。他說，球場目前尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起負責。

陳章賢表示，目前著手成立新竹市立棒球場改善小組，基於尊重專業，成員以使用者和專業人士為主，邀請中華職棒、球員工會、學者專家、前職棒選手、專業教練，以及本就是合作關係的球團、球場公司、營造廠商等，一起掌握球場的問題，並且扎扎實實逐步改善，未來，改善小組也會定期公布改善進度。

陳章賢強調，新竹市立棒球場背負了新竹人和熱愛棒球球迷們好多年的期待，在球場沒有改善完成、沒有獲得中職、或是球員、工會的認可前，不會進行任何一場職棒賽事。

新竹市政府25日開記者會，代理市長陳章賢（中）表示，已成立新竹市立棒球場改善小組，在球場改善完成前，不會進行任何一場賽事，將提出相關改善方案，等期程確定後再公布。（新竹市政府提供） 中央社
新竹市政府25日開記者會，代理市長陳章賢（中）表示，已成立新竹市立棒球場改善小組，在球場改善完成前，不會進行任何一場賽事，將提出相關改善方案，等期程確定後再公布。（新竹市政府提供） 中央社

新竹棒球場 中華職棒 中職

延伸閱讀

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

12億新竹棒球場問題一籮筐 竹市代理市長拜訪球員道歉：會做到滿足大家需求

影／女廁門鎖裝反？ 新竹棒球場改建缺失多今早急改善

中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數10天 改善皆完成

相關新聞

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

新竹棒球場重建後在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完狀況連連，聯盟也在24日宣布延賽。日前知名棒球YouTuber「台南Josh」在個人頻道上誇讚新球場，被網友質疑影片是業配，所以故意避而不提球

中職／悍將挑戰首次「邦三封」 聯盟紀錄正是前身保持

富邦悍將隊下半季以2連勝啟航，連兩戰讓對手全場掛蛋，為今年第3支成就這項紀錄的球隊，也是富邦2017年接手球隊以來的隊史...

中職／兄弟攻守相挺 吳哲源擒獅

「投打守」俱佳等於贏球，中信兄弟隊昨晚有吳哲源先發7局失1分好投，加上許基宏超前轟、岳東華美技守備，在洲際主場以3：1擊...

中職／新竹戰延賽 葉君璋：需時間改善

味全龍隊昨天在新竹球場對富邦悍將隊之戰延賽，賽前仍有不少球迷在場外聚集，對比賽「突然消失」感到失望；龍隊總教練葉君璋表示...

中職／另類新竹特產…練投遇半裸住戶 曾峻岳嚇一跳

中職賽事暌違6年重返新竹球場，不料味全龍、富邦悍將隊3連戰打完前兩場，就因場地缺失引發風暴，昨天第3戰臨時喊停，悍將隊「...

中職／新竹市府：棒球場驗收中 改善完成前不辦職棒賽事

新竹市代理市長陳章賢今天說，新竹市立棒球場發現缺失，就應改正，現已成立改善小組，未來會定期公布改善進度，在球場沒有改善完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。