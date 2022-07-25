中職／新竹市府：棒球場驗收中 改善完成前不辦職棒賽事

新竹市代理市長陳章賢今天說，新竹市立棒球場發現缺失，就應改正，現已成立改善小組，未來會定期公布改善進度，在球場沒有改善完成前，不會進行任何一場職棒賽事。

新竹市政府開記者會，代理市長陳章賢指出，針對各界對新竹市立棒球場的關心和指教，新竹市政府團隊責無旁貸須負起責任，發現缺失，就來改正，面對問題、解決問題，市府會透過球員及專業人士的建議，一起讓這座球場更好。

陳章賢表示，新竹市立棒球場在民國108年和施工廠商完成簽約、109年和龍來球場公司簽約，這2年受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，但仍然希望讓球迷在下半球季就能在新竹棒球場看球。

陳章賢說，市府團隊、營造、監造和委託營運的龍來公司、味全龍球團，都一起加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此，市府再次向球迷、球員們致歉。

陳章賢也提到，在開幕賽前有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。他說，球場目前尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起負責。

陳章賢表示，目前著手成立新竹市立棒球場改善小組，基於尊重專業，成員以使用者和專業人士為主，邀請中華職棒、球員工會、學者專家、前職棒選手、專業教練，以及本就是合作關係的球團、球場公司、營造廠商等，一起掌握球場的問題，並且扎扎實實逐步改善，未來，改善小組也會定期公布改善進度。

陳章賢強調，新竹市立棒球場背負了新竹人和熱愛棒球球迷們好多年的期待，在球場沒有改善完成、沒有獲得中職、或是球員、工會的認可前，不會進行任何一場職棒賽事。