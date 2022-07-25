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中職／猿隊披EARTH GREEN球衣 8月6、7日內野球迷有好康

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
猿隊再推新球衣，8月6、7日送給內野球迷。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊再推新球衣，8月6、7日送給內野球迷。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊8月6、7日在桃園主場迎戰味全龍隊，將舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」（表示歡迎之意），再次把日本文化納入全猿主場主題趴，推出「十彈企劃」迎賓。

猿隊指出，YOKOSO桃猿第一彈與日職東北樂天金鷲隊同步，8月6、7日將穿上EARTH GREEN球衣實戰，今年是樂天集團成立25周年，集團也將透過推廣「Go Green Together」活動，以運動為核心，經由環境、社會、與經濟三個層面連結作為永續發展的推動力量。

猿隊響應樂天金鷲「永續綠色大地-EAGLES EARTH GREEN」的理念，穿上「MONKEYS EARTH GREEN」的「Go Green」球衣，8月6、7日進場的內野觀眾可獲MONKEYS EARTH GREEN球迷版球衣。

球迷憑該場每張內野正式門票（不含招待及學生參觀等券）即可兌換1件，預售票在Famiticket 以及FamiPort熱烈開賣，預售至比賽當日11時止。

樂天桃猿 樂天金鷲

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