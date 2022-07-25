中職／悍將挑戰首次「邦三封」 聯盟紀錄正是前身保持

富邦悍將隊下半季以2連勝啟航，連兩戰讓對手全場掛蛋，為今年第3支成就這項紀錄的球隊，也是富邦2017年接手球隊以來的隊史第3次，明天在澄清湖球場作客面對中信兄弟隊，將挑戰連3場，中職已16年不曾有球隊上演連續3場完封勝。

悍將上半季勝場超貧乏，5波5場以上的連敗，最終以16勝43敗1和、勝率2成71締造隊史最爛半季，反觀其他4隊都取得5成以上勝率，形成1超強3強1弱奇景。

下半季賽程上周末開跑，因新竹球場「開箱」開出瑕疵品的連環爭議模糊場上焦點，悍將與味全龍隊的3連戰也因場地狀況不佳，最終只打了兩場，悍將分別以1：0、4：0完封對手，先發投手江少慶、羅力都以6局優質內容領銜，讓龍隊全場1分未得。

中職上半季共有兩次球隊連兩場完封對手，先是4月9、10日的樂天桃猿隊，兩場苦主都是兄弟，接著是4月30日及5月3日兄弟依序完封猿隊、悍將，但都無法跨入連續第3場。

史上共有6次球隊連3場完封對手，前一次已是2006年8月17、19日的統一獅隊；聯盟紀錄則為連4場，由2003年興農牛隊在3月14到23日締造，聯盟當年還在3月29日賽前表揚牛隊這項壯舉，。