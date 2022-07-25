中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

新竹棒球場重建後在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完狀況連連，聯盟也在24日宣布延賽。日前知名棒球YouTuber「台南Josh」在個人頻道上誇讚新球場，被網友質疑影片是業配，所以故意避而不提球場缺失，隨後他立刻公開道歉，坦言自己專業度不足。

新竹市政府花了12億台幣修建的新竹市立棒球場，在22日啟用之後卻負評不斷，包含紅土、草皮、甚至外野的建築都對球員造成影響，目前包含味全龍劉基鴻、張祐銘和富邦悍將林哲瑄共3位球員因為場地問題產生傷勢，昨原訂悍將與龍隊之戰也決定延賽。

在新竹棒球場正式亮相前，「台南Josh」曾特別前往球場拍了一部開箱影片，除了仔細地讓球迷看到許多新球場的亮點外，更在影片中提到「這個球場有些細節還滿用心的」。如今新竹球場爭議不斷，球迷不禁也懷疑「台南Josh」是否因接了業配，有缺失卻都不敢坦承，為此「台南Josh」又上傳一部影片，還原事情真相。

「台南Josh」坦言，這支開箱影片確實為業配，不過自己並沒有被要求「有缺失不能講」，「當天是市府人員帶我參觀，我當下看到的問題我都有提出來，他們也沒有說『這不能問、不能拍』等等，都沒有，那有很多這幾天冒出來的球場問題，有一些是我當天沒有看到的，譬如說外野草地的石頭，還有一些是我看到的，可是我當下並沒有想說那可能是一個問題。」

「台南Josh」在影片最後向球迷深深致歉，更不忘自嘲，當時在影片中提到「這個球場有些細節還滿用心的」，現在聽起來超級諷刺，「是我專業度不足，也不夠細心，沒有幫大家提前把這些問題問出來，真的非常抱歉，對不起」。