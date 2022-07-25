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中職／悍將「全面攻戰」球衣公布 江少慶迷彩上身好帥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊下半季首檔主題日「全面攻戰」將在8月13、14日登場，全隊將穿上「衝鋒迷彩」主題球衣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季首檔主題日「全面攻戰」將在8月13、14日登場，全隊將穿上「衝鋒迷彩」主題球衣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季首檔主題日「全面攻戰」將在8月13、14日登場，全隊將穿上「衝鋒迷彩」主題球衣，購買內野熱區門票的球迷，可獲得「球員影像應援涼感巾」。

「衝鋒迷彩」主題球衣以虎紋迷彩融合街頭色調元素，以悍將藍、軍綠與鋼鐵灰為主色系，展現城市巷戰衝鋒陷陣的猛勁，胸前隊名以閃電作為點綴，招喚悍將猛攻來襲，球員背號以軍風字體設計，透露出剛毅無懼的氣息。除主題球衣之外，球團同步推出球帽、排汗TEE等系列商品。

悍將APP將在主題日期間進行限時任務「SHOW THE BLUE」強悍應援，本次主題日在2F場外設計拍照區，家人們只要換上本次全面攻戰主題球衣，在拍照區拍照上傳個人社群平台，並出示內野票券或電子票券識別手環，即可兌換APP獎勵點數「10點」，團結一心力挺悍將。

球團與北富銀數位理財產品「奈米投」合作，聯名推出球員影像應援涼感巾，分別有范國宸、申皓瑋、戴培峰、陳鴻文和江少慶共5款，主題日2天內野熱區門票加價50元，球迷持內野熱區有價票券即可兌換球員影像應援涼感巾。

富邦悍將

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