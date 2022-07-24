日職／宋家豪中繼1局無失分 吳念庭連兩場代打敲安

日本職棒今日樂天與西武隊之戰，兩隊台將都有好表現，樂天宋家豪中繼1局無分，西武吳念庭則是代打敲安，而最終是樂天以9：2擊敗西武。

樂天今天打線以14支安打敲穿西武投手陣，自家投手群也只有先發投手辛島航因為被外崎修汰敲出2分砲失分，但5局被敲6支安打失2分的表現，仍收下勝投。

宋家豪接替辛島航在6局下登板，雖然開局就對山川穂高投出四壞保送，但成功讓下一棒韋特（Jantzen Witte）敲出雙殺打，最後三球三振掉愛斗。

宋家豪以13顆球投出另類三上三下，面對愛斗投出的第一球來到152公里，是個人本場最快球速，連續5場出賽無失分後，防禦率下降到2.89。

吳念庭則是在9局下代打今天3支0的愛斗，在1出局後從西垣雅矢手中敲出安打，下一棒中村剛也也敲安，然而反撲氣勢到此為止，留下一、二壘殘壘。

吳念庭代打1打數1安打，前一場在22日面對樂天時，則是從安樂智大手中敲出本季第1支三壘安打，並帶有1分打點，連兩場代打都敲安，打擊率上升到2成31。