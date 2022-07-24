快訊

中職／新竹球場開打兩天就喊卡 味全「三董」魏應充說話了

林志穎最新病況「每天都有進步」 老婆陳若儀首度發聲了

中職／吳哲源好投+許基宏開轟+岳東華美技=兄弟贏球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊吳哲源先發7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊吳哲源先發7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚「投打守」俱佳，先發投手吳哲源7局失1分好投、許基宏超前轟、岳東華美技守備，在洲際主場以3：1擊敗統一獅隊，取得中華職棒下半季首勝。

吳哲源7月17日重回先發時繳出6局失3分表現，今晚更上層樓，開賽連續解決9人次，4局上因為保送、安打，丟掉1分，但後面3局僅再被敲1支安打，92球投完7局，被敲2支安打失1分，另有5次三振、1次四壞保送。

兄弟面對1分落後，先在6局下靠著王威晨、江坤宇、陳文杰連3支安打攻下1分，只不過江坤宇、陳文杰後續因跑壘出局，未能延續攻勢。

錯失的分數在7局下補上，許基宏從獅隊先發投手江辰晏敲出右外野陽春砲，超前比分，重返一軍的張志豪靠著不死三振上壘後，岳東華的二壘打加上高宇杰高飛犧牲打追加1分打點。

岳東華不僅打擊有貢獻，7局上守備二壘的他先飛撲攔下潘傑楷擊出的強勁滾地球，完成二壘封殺，8局上也以「空中抓飛鳥」之姿接殺林岱安敲出的平飛球。

獅隊先發投手江辰晏前5局沒掉分，6局被追平後，7局又遇狀況，最終投6.1局被敲7支安打，失3分（2分責失），吞下敗投。

中信兄弟隊許基宏敲出超前轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏敲出超前轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳東華飛撲美技守備。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳東華飛撲美技守備。圖／中信兄弟隊提供

岳東華 許基宏

延伸閱讀

中職／只有悍將可以超越悍將 8連敗破本季最慘紀錄

中職／遺失46天的土投先發勝 鄭凱文7局好投刷出存在感

中職／江少慶6保送控球離家 仍繳本季少見的優質先發

中職／真明星！陳文杰逆轉安奪MVP

相關新聞

中職／吳哲源好投+許基宏開轟+岳東華美技=兄弟贏球

中信兄弟隊今晚「投打守」俱佳，先發投手吳哲源7局失1分好投、許基宏超前轟、岳東華美技守備，在洲際主場以3：1擊敗統一獅隊...

中職／林智勝在休息區跌倒再拚 原來吃了止痛藥上場

味全龍隊40歲「大師兄」林智勝昨天對富邦悍將隊賽前在休息區跌倒，一度倒地不起，幸好沒有大礙，照常先發出賽，今天在新竹球場...

日職／王柏融也確診 火腿隊9天內33人染疫

日本職棒火腿隊今天以5：4擊敗羅德隊，賽後火腿球團宣布，外野手王柏融與總管稻葉篤紀、捕手石川亮三人PCR檢查為陽性，王柏...

中職／新竹球場開打兩天就喊卡 味全「三董」魏應充說話了

針對新竹球場的場地問題，頂新和德文教基金會創辦人、味全龍隊老闆「三董」魏應充晚上發出聲明，強調將由教練提供專業建議，供市...

中職／龍隊新竹主場前兩戰大豐收 票房加商品近8百萬

味全龍隊首次在新落成的新竹球場擔任主隊，下半季前兩戰吸引19528人進場觀戰，龍隊領隊丁仲緯表示，這兩場比賽票房加上球團...

中職／羅曼笑說新竹球場很讚 因悍將連兩戰讓龍隊掛零

味全龍、富邦悍將隊3連戰最後一戰因為場地因素延賽，兩隊今天仍到新竹球場練球，悍將隊一軍投手教練羅曼對這座新球場提出見解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。