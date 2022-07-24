中職／吳哲源好投+許基宏開轟+岳東華美技=兄弟贏球

中信兄弟隊今晚「投打守」俱佳，先發投手吳哲源7局失1分好投、許基宏超前轟、岳東華美技守備，在洲際主場以3：1擊敗統一獅隊，取得中華職棒下半季首勝。

吳哲源7月17日重回先發時繳出6局失3分表現，今晚更上層樓，開賽連續解決9人次，4局上因為保送、安打，丟掉1分，但後面3局僅再被敲1支安打，92球投完7局，被敲2支安打失1分，另有5次三振、1次四壞保送。

兄弟面對1分落後，先在6局下靠著王威晨、江坤宇、陳文杰連3支安打攻下1分，只不過江坤宇、陳文杰後續因跑壘出局，未能延續攻勢。

錯失的分數在7局下補上，許基宏從獅隊先發投手江辰晏敲出右外野陽春砲，超前比分，重返一軍的張志豪靠著不死三振上壘後，岳東華的二壘打加上高宇杰高飛犧牲打追加1分打點。

岳東華不僅打擊有貢獻，7局上守備二壘的他先飛撲攔下潘傑楷擊出的強勁滾地球，完成二壘封殺，8局上也以「空中抓飛鳥」之姿接殺林岱安敲出的平飛球。

獅隊先發投手江辰晏前5局沒掉分，6局被追平後，7局又遇狀況，最終投6.1局被敲7支安打，失3分（2分責失），吞下敗投。