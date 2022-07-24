中職／新竹球場開打兩天就喊卡 味全「三董」魏應充說話了

針對新竹球場的場地問題，頂新和德文教基金會創辦人、味全龍隊老闆「三董」魏應充晚上發出聲明，強調將由教練提供專業建議，供市府改善場地參考。

有關場地建設與賽事，味全龍球團也提供兩項背景資訊說明，包含：

一、根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準 ，均需由聯盟認定。

中職會長蔡其昌稍早已說明，8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理。

未來新竹球場何時恢復賽事，將依聯盟規章及球員安全為原則來因應。

二、本案為政府投資新建完成委外經營的OT案，將秉持合約精神及與新竹共榮發展為原則，由教練提供專業建議，供市府改善場地參考。」