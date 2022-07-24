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中職／葉總期待新竹球場更好 讓球員盡情發揮造福球迷

聯合報／ 記者藍宗標／新竹即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照

新竹球場開打兩天引發風暴，今天味全龍、富邦悍將隊第3戰喊停，最重要是考量球員安全，龍隊總教練葉君璋表示，場地還沒有完善比較危險，紅土比較鬆軟，草皮也比較不平整，容易造成不規則彈跳。

葉總強調，這些問題會造成球員撲球不順、繞壘可能滑倒，需要一些時間改善。

老新竹球場上一戰已是2016年，沒想到新球場剛開打，就因種種缺失被外界罵翻，何時復賽仍是未知數；葉君璋表示，若和20年前比較，新竹球場不會很差，但現在球迷希望看到精采比賽、選手表現更拚，這種場地無法讓球員盡情發揮。

龍隊上半季對戰悍將隊14勝1敗，不料下半季前兩次交手都輸，而且完全沒有辦法得分，以0：1、0：4落敗；葉君璋指出，江少慶、羅力都是很有水準的投手，投球策略較好，相信經過幾場比賽後，隊上打者有辦法調整回來。

葉君璋 富邦悍將 羅力

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