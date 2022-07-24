中職／龍隊新竹主場前兩戰大豐收 票房加商品近8百萬

味全龍隊首次在新落成的新竹球場擔任主隊，下半季前兩戰吸引19528人進場觀戰，龍隊領隊丁仲緯表示，這兩場比賽票房加上球團商品，總收入接近8百萬元。

龍隊、富邦悍將隊3連戰最後一戰因為場地因素延賽，確定移師別的場地，8月原定新竹3場比賽也朝這個方向，9月兩場目前仍是未知數。

龍隊、悍將前天吸引爆滿1萬人觀戰，昨天也有9528人進場，龍隊雖然吞下2連敗，但充分感受新竹球迷的支持；丁仲緯表示，今天第3戰原本預售票已達7千張以上，因此場外活動持續進行，有些球迷已經來到球場，商品仍有加碼優惠。

有關球場安全問題，丁仲緯強調場勘、測試賽時，陸續提供意見給新竹市政府，市府都有陸續調整，但在比賽過程仍會陸續出現問題，市府已接收訊息、也有改善計劃，會影響安全的部份就是最迫切需要改善之處。