中職／羅曼笑說新竹球場很讚 因悍將連兩戰讓龍隊掛零

味全龍、富邦悍將隊3連戰最後一戰因為場地因素延賽，兩隊今天仍到新竹球場練球，悍將隊一軍投手教練羅曼對這座新球場提出見解，認為這是男人的運動，球員必須接受、習慣這個場地。

悍將隊下半季開打前兩戰讓龍隊一分未得，以1：0、4：0獲勝，羅曼笑說：「這個場地很好，因為我們上演兩場完封，絕對不是運氣，全隊打得很好。」

羅曼還記得2010、11年效力兄弟象隊時，在新竹球場打了很多比賽，他表示，當時感覺場地小，但球迷很多、風也很大，新的球場完全不同，休息區變大，視野已經完全不同。

新竹球場的品質問題讓外界質疑，羅曼強調自己不太清楚發生什麼事，今天比賽為何要取消。

悍將隊本土王牌投手江少慶前天投6局無失分，幫助球隊拿到下半季首勝；羅曼表示，入隊後看過3場江少慶的比賽，第一場被攻下兩分，不過是有品質的內容，第二場他被打到腳，第三場完全封鎖對手，投球表現當然很棒。